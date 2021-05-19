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Giriş Tarihi: 19.5.2021 08:57 Son Güncelleme: 19.5.2021 09:28

Magazin Haberleri: 'den haftalar sonra geldi! Usta oyuncu yoğun bakıma alındıktan sonra edilmişti…

Son Dakika Magazin Haberleri: Burak Sergen'den haftalar sonra ilk fotoğraf geldi! Usta oyuncu yoğun bakıma alındıktan sonra entübe edilmişti…

Usta oyuncu ’den gelen güzel haber, magazin gündemine olarak düştü. Bir ay önce koronavirüse yakalanan ve solunum sıkıntısından dolayı yoğun bakımda tedavi gören Burak Sergen, normal odaya alındı. Usta oyuncu Burak Sergen, nişanlısı ile 37 gün sonra hastanede çektirdiği ilk fotoğrafını paylaştı. Burak Sergen, “Hayata tutunmak çok güzel” dedi.

Usta oyuncu Burak Sergen, bir ay önce evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Koronavirüse yakalandığı tespit edilen oyuncu, yoğun bakıma alındıktan sonra entübe edildi.

Hürriyet'in haberine göre; Tedavisi yoğun bakımda devam eden oyuncu önceki gün normal odaya alındı.

Sergen, nişanlısı Nihan Ünsal ile 37 gün sonra hastane odasında çektirdiği ilk fotoğrafını paylaştı.

SOLUNUM SIKINTISI ÇEKİYOR

Sağlık durumu hakkında da konuşan Sergen, "Tekrar hayatın bir yerinden tutunmak çok güzel bir şey" dedi.

Oyuncu, nişanlısı Nihan Ünsal'ın kendisini bir an olsun yalnız bırakmadığını da sözlerine ekledi: "Nihan'ı hep hissettim. Çünkü hep yanımda olduğunu biliyordum."

Nihan Ünsal ise "Durumu iyi ama COVID'in bıraktığı vücuttaki belli sıkıntılar var. Ara sıra solunum sıkıntısı çekiyor" dedi.

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Son Dakika Magazin Haberleri: Burak Sergen'den haftalar sonra ilk fotoğraf geldi! Usta oyuncu yoğun bakıma alındıktan sonra entübe edilmişti…
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