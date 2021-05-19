Son Dakika Magazin Haberleri: Burak Sergen'den haftalar sonra ilk fotoğraf geldi! Usta oyuncu yoğun bakıma alındıktan sonra entübe edilmişti…

Usta oyuncu Burak Sergen, bir ay önce evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Koronavirüse yakalandığı tespit edilen oyuncu, yoğun bakıma alındıktan sonra entübe edildi.
Hürriyet'in haberine göre; Tedavisi yoğun bakımda devam eden oyuncu önceki gün normal odaya alındı.
Sergen, nişanlısı Nihan Ünsal ile 37 gün sonra hastane odasında çektirdiği ilk fotoğrafını paylaştı.
SOLUNUM SIKINTISI ÇEKİYOR
Sağlık durumu hakkında da konuşan Sergen, "Tekrar hayatın bir yerinden tutunmak çok güzel bir şey" dedi.