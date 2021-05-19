Son Dakika: Oğuz Yılmaz kimdir? Ankara yerel müziğinin sevilen ismi Oğuz Yılmaz kaç yaşında, ölüm sebebi nedir?

OĞUZ YILMAZ'IN ÖLÜM SEBEBİ NEDİR?

Bu albümünde yer alan parça 'Bas Bas Paraları Leyla'ya Türkiye'de ve Avrupa'da büyük ilgi gördü. 2003 yılında 'Gördün mü?' albümü ile tekrar müzik marketlerdeki yerini aldı. 'Çekirge ve Gördün mü?' gibi hit şarkılara imza attı[1], Çekirge parçasıyla çocukların büyük beğenisini kazandı. 2004 yılında kendi müzik şirketiyle yoluna devam eden Oğuz Yılmaz 'Yılmazlar Plak Şirketini' kurdu. Oğuz Yılmaz ayrıca kızı Sude'yle 'Uğur Böceğim' şarkısını düet yaptı. Evli ve iki çocuk babası olan Oğuz Yılmaz, 19 Mayıs 2021'de geçirdiği kalp krizi sonucu 52 yaşında öldü.