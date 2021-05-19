Sosyetik güzel Yasemin Özilhan giydiği gömlekle dikkat çekti! Fiyatı dudak uçuklattı

HİÇ DENİZE GİRMEDİLER

Baba Tuncay Özilhan ve anne Emine Özilhan denize girdi. Yasemin Özilhan ve İzzet Özilhan çiftinin çocukları Emine Özilhan ve Ela Özilhan bir ara dans etti. Yasemin Özilhan ve İzzet Özilhan gün içinde hiç denize girmedi.