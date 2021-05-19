Sosyetik güzel Yasemin Özilhan giydiği gömlekle dikkat çekti! Fiyatı dudak uçuklattı

Yasemin Özilhan, eşi İzzet Özilhan ve çocuklarıyla yaz sezonunu açtı. Özilhan ailesi, Göcek'te tekne tatiline devam ederken objektiflere takıldı.
Milliyet'in haberine göre; Çifte önceki gün İzzet Özilhan'ın annesi Emine ve babası Tuncay Özilhan eşlik etti. Teknede hep beraber oturan Özilhan ailesi ve çocukları günü sohbet ederek geçirdiler.
HİÇ DENİZE GİRMEDİLER
Baba Tuncay Özilhan ve anne Emine Özilhan denize girdi. Yasemin Özilhan ve İzzet Özilhan çiftinin çocukları Emine Özilhan ve Ela Özilhan bir ara dans etti. Yasemin Özilhan ve İzzet Özilhan gün içinde hiç denize girmedi.
4 BİN 700 TL!
Herkes güneşin tadını çıkarırken Yasemin Özilhan'ın 460 euro (4 bin 700 TL) değerindeki gömleğini kayınpederi ve kayınvalidesinin yanında hiç çıkarmaması dikkat çekti.
İKİ KIZI VAR
2011 yılında İzzet Özilhan ile dünyaevine giren ve oyunculuğu bırakan Yasemin Özilhan'ın Emine ve Ela adında iki kızı var.
"NEŞE KAYNAĞIM"
Geçtiğimiz aylarda üçüncü kez hamileyken bebeğini kaybeden Yasemin Özilhan, kızı Ela ile birlikte çekilen karelerini takipçileriyle paylaştı.
Pandemi sürecinde sıkı bir sosyal medya kullanıcısı olan sosyetik isim, "İyi ki doğdun Ela... Canımın içi, neşe kaynağım... Seni çok seviyorum" sözleriyle kızının yeni yaşını kutladı.
Yasemin Özilhan, geçtiğimiz günlerde boyunu ve kilosunu soran merak eden bir takipçisine, "En çok gelen soru. 1.73 cm ve 51 kilo" yanıtını vermişti.