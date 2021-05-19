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Giriş Tarihi: 19.5.2021

Ünlü oyuncu 'da Türklere yönelik orantısız güce tepki gösterdi: Menfaatin için susma!

ÖMER KARAHAN ÖMER KARAHAN
Ünlü oyuncu Haluk Piyes Almanya'da Türklere yönelik orantısız güce tepki gösterdi: Menfaatin için susma!

Oyuncu , ’da polisin bir Türk vatandaşına uyguladığı orantısız gücün videosunu sosyal medyada paylaşarak tepki gösterdi. Kendisi de hem Almanya’da, hem de ’de yaşayan Haluk Piyes, “Haklarını savunan gençler geldi ve gelmeye devam edecek. Menfaatin için susma. Senin çocukların bu faturayı öder. Bu ilk değil, son değil sustukça devam eder. Korkma, yeter artık” dedi.

Oyuncu Haluk Piyes, Almanya'da polisin bir Türk vatandaşa uyguladığı orantısız gücün videosunu sosyal medyada paylaştı. Kendisi de Almanya ve Türkiye'de yaşayan Piyes, yıllardır gurbetçi Türklere uygulanan fiziksel ve algı operasyonlarına "Yeter artık" dedi.

Piyes, "Hepimizin her gün yaşadığı ırkçılığı ve sistematik ırkçılığa karşı duyarsız kalma. Sünni, Alevi, Ateist, Türk, Kürt diye ayrıştırıp o faşistler gibi olma! Bu hasta zihniyet için hepimiz kara kafayız, bunu biliyoruz, buharlaşsan da, asimile de olsan, başarılı siyasetçi, iş insanı ve sporcu da olsan, onlara hizmet etmediğin an algı operasyonlarıyla yok ederler. Artık şunu herkes bilmeli, biz oranın parçasıyız. Büyüklerimiz bizi hep korkuttu. Kayıtsız kalmaya alıştırdı. Ona da yeter! Haklarını savunan gençler geldi ve gelmeye devam edecek. Bunu bilmeleri gerekiyor. Menfaatin için susma! Seni pas geçmez! Senin çocukların bu faturayı öder. Bu ilk değil son değil sustukça devam eder. Korkma, yeter artık, çoktan yetti" dedi.

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Ünlü oyuncu Haluk Piyes Almanya'da Türklere yönelik orantısız güce tepki gösterdi: Menfaatin için susma!
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