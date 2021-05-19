Ünlü oyuncu Haluk Piyes Almanya'da Türklere yönelik orantısız güce tepki gösterdi: Menfaatin için susma!

Piyes, "Hepimizin her gün yaşadığı ırkçılığı ve sistematik ırkçılığa karşı duyarsız kalma. Sünni, Alevi, Ateist, Türk, Kürt diye ayrıştırıp o faşistler gibi olma! Bu hasta zihniyet için hepimiz kara kafayız, bunu biliyoruz, buharlaşsan da, asimile de olsan, başarılı siyasetçi, iş insanı ve sporcu da olsan, onlara hizmet etmediğin an algı operasyonlarıyla yok ederler. Artık şunu herkes bilmeli, biz oranın parçasıyız. Büyüklerimiz bizi hep korkuttu. Kayıtsız kalmaya alıştırdı. Ona da yeter! Haklarını savunan gençler geldi ve gelmeye devam edecek. Bunu bilmeleri gerekiyor. Menfaatin için susma! Seni pas geçmez! Senin çocukların bu faturayı öder. Bu ilk değil son değil sustukça devam eder. Korkma, yeter artık, çoktan yetti" dedi.