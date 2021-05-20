Bugün burcunuzu neler bekliyor? Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları 21 Mayıs 2021 Cuma!

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 21 Mayıs 2021 Cuma günü için burç yorumları yayımlandı. Sabah.com.tr üzerinden yayınlanan burç yorumları ile birlikte sosyal medya üzerindeki kullanıcıların da Twitburc olarak bildiği Zeynep Turan, haftalık burç yorumlarında da aşk, ilişkiler, kariyer, sağlık, aile gibi konulara değindi. Peki; 21 Mayıs 2021 Cuma burç yorumlarında neler var? Haberimizin içerisinden günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim Zeynep Turan'ın "GÖKYÜZÜNDE DE PANDEMİ KOPUYOR" başlıklı yazısındaki tahminleri görebilirsiniz.
Astrogündem: Güneş-Jüpiter karesi "parası olana da huzur vermiyorlar." Günlerinin başladığını işaret ediyor. 31 Ağustos 1985 doğumlu Başak burcu Prens Selman'ın Temmuz 1909'da Plüton – İkizler döngüsünde kurulan MI6'nın radarına takıldığına tanıklık edeceğiz.
Koç: Unutulmadığını hissetmen duygusal bir gün geçirmene neden olabilir. İlişkisi olan bir Koç burcuysan, sevgilinin bilmediğin bir yönünü keşfedebilirsin.
Boğa: Maddi konuların ön planda olduğu bugünde ödemelerinin yoğunluğu seni düşündürebilir. Ailen ile olan paylaşımların bugün artıyor.
İkizler: Çalıştığın alan ile ilgili yeni bilgiler öğrenebilirsin. Evli bir İkizler burcuysan, eşinin ailesinde sağlık sorunları olan birisi gündeme gelebilir.
Yengeç: Bugünü kendine ayırmak istiyorsun. Yaşam alanınla ilgilenebileceğin bugünde masrafların artabilir.
Aslan: Kariyer hedeflerine yönelik gelişmeler öne çıkıyor. Yakın çevrenin sana duyduğu güven sorumluluklarını arttırabilir.
Başak: Rutin egzersizlerine bir günlüğüne ara vermek isteyebilirsin. Evine yeni eşyalar alma konusunda eşinle fikir ayrılıkları yaşanabilir.
Terazi: İşlerinin yoğunluğu yorgunluğunun artmasına sebep olabilir. Ailenin maddi manevi desteğini bugün hissedeceksin.
Akrep: Duygusal konular senin için ön plana çıkıyor. Her şeyin üst üste geldiğini hissedeceğin bugünde, yeni hobiler edinmek iyi gelebilir.
Yay: Harcamalarını kısman gereken durumlar karşına gelebilir. Alışveriş listesi yaparken yalnızca ihtiyaçlarının dışına da çıkıyorsun.
Oğlak: İlişkisi olan bir Oğlak burcuysan, işlerinin yoğunluğundan dolayı sevgilinle aranıza soğukluk girebilir. Ailenle daha fazla vakit geçirmek için adımlar atıyorsun.
Kova: Kendi isteklerinin ön plana çıktığı bir gün oluyor. Kendini işinin sahibi bir Kova burcuysan çalışlarınla ilgili sorunlar gündeme gelebilir.
Balık: Olaylara çözüm odaklı yaklaştığın bir gün geçirebilirsin. Duygusal hayatın ile iş hayatın arasında bir karar vermen gerekebilir.
GÖKYÜZÜNDE DE PANDEMİ KOPUYOR
Son bir buçuk yıldır bizleri pandemi kelimesine esir eden gezegen kavuşumlarımdan kurtulurken tabuları, kuralları ve tüm var olan sistemi yeniden düzenleyecek tutulma ve Retroların içinden geçiyoruz. Duyduk duymadık demeyin… Bunu belki bugün hissediyorsunuz, belki de bir yıl içinde fark edeceksiniz. Ama bu yazımı okuyorsanız, mesleğiniz, yaşınız ne olursa olsun gezegenlerin kolektif etkisi altındayız. Bir önceki yazımda pürüzlerden bahsetmiştim. Bu pürüzlerin kaynağı; Merkür Retrosu! Bizi biz yapan etkenin hız olması gözden kaçanlar ile birlikte bazı potlar kırmamıza neden olabilir. Özellikle arkadaş ilişkilerinde ve yakın çevre ilişkilerinde söylediklerimizde kelimelerimizi seçerek konuşmamız gerektiğini hatırlatırım. Retro zaman zaman mola oluşturacak fırsatlar verecek. Fakat bu molalar bizi sorgulamaya daha çok itecek. Yaptığımız hataların aksilikler üzerinde ne derece etkili olduğunu düşüneceğiz. Merkür Retro'sunun sağladığı bu dinlenme geleceği gösterecek. Yapılan işler ve projeler bir bir sonuca yaklaşacak. Yani kararsızlıklarınızın üstesinden gelmen ize yardımcı bir güç olan Merkür Retro'su kısır döngüye son verecek.
Güneş İkizler Burcundayken Yapma!
KOÇ: Her duyduğun gelişme ile ilgili yorum yapma, sonuçlarını göze aldığın duygulara kalbinde yer ver.
BOĞA: Yeteri kadar fedakârlık yaptın. Ne istediğinin neyi hedeflediğinin farkında ol. Başkaları için hayallerini erteleme.
İKİZLER: Kendini kararsızlıkların arasında bırakma. Hareket geçmek için gereken potansiyele sahipsin.
YENGEÇ: Duygusallığını bir kendine bir sınır olarak kullanma. Yeri geldiğinde mantığına dayanmak sana güçlü hissettirecek.
ASLAN: Endişelerinde haklı olabilirsin. Fakat endişelerinin seni perdelemesine izin verme.
BAŞAK: Kendine koyduğun kuralların hayatında kolaylık sağlıyor. Fakat bu kurallara başkalarının da yüzde yüz uymasını bekleme
TERAZİ: Sakinliğini belli bir ölçüde koruman gerekiyor. Birdenbire hiddetlenmemeye dikkat etmelisin.
AKREP: Maddi imkânlarını doğru yönlendirmen için eline geçen fırsatları doğru kullan. Gereksiz harcamalardan kaçın.
YAY: Mücadele gücün artıkça rehavete kapılabilirsin. Fakat ayakların her zaman yere basmalı. Kendine güven fakat bu konuda aşırıya kaçma
OĞLAK: Tecrübelerinden faydalanmayı unutuyorsun. Rutin hayatında kullanabileceğin bu silahı iyi değerlendir. Plansız hareket etmekten kaçın.
KOVA: Baharın yorgunluğunu üzerinden atmanın vakti geldi deyip kendinizle ilgili birçok değişikliği ardı ardına gerçekleştirmek isteyeceksiniz. Hayatını yavaşlatma.
BALIK: Sakin kalmak sana yaradı fakat elini eteğini tümünden çekmen seni geride bırakır. Artık atılgan olmanın vakti geldi. Çekimser davranma.