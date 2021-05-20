Bugün burcunuzu neler bekliyor? Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları 21 Mayıs 2021 Cuma!

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 21 Mayıs 2021 Cuma günü için burç yorumları yayımlandı. Sabah.com.tr üzerinden yayınlanan burç yorumları ile birlikte sosyal medya üzerindeki kullanıcıların da Twitburc olarak bildiği Zeynep Turan, haftalık burç yorumlarında da aşk, ilişkiler, kariyer, sağlık, aile gibi konulara değindi. Peki; 21 Mayıs 2021 Cuma burç yorumlarında neler var? Haberimizin içerisinden günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim Zeynep Turan'ın "GÖKYÜZÜNDE DE PANDEMİ KOPUYOR" başlıklı yazısındaki tahminleri görebilirsiniz.

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI – 21 MAYIS 2021 CUMA

Astrogündem: Güneş-Jüpiter karesi "parası olana da huzur vermiyorlar." Günlerinin başladığını işaret ediyor. 31 Ağustos 1985 doğumlu Başak burcu Prens Selman'ın Temmuz 1909'da Plüton – İkizler döngüsünde kurulan MI6'nın radarına takıldığına tanıklık edeceğiz.

Koç: Unutulmadığını hissetmen duygusal bir gün geçirmene neden olabilir. İlişkisi olan bir Koç burcuysan, sevgilinin bilmediğin bir yönünü keşfedebilirsin.

Boğa: Maddi konuların ön planda olduğu bugünde ödemelerinin yoğunluğu seni düşündürebilir. Ailen ile olan paylaşımların bugün artıyor.

İkizler: Çalıştığın alan ile ilgili yeni bilgiler öğrenebilirsin. Evli bir İkizler burcuysan, eşinin ailesinde sağlık sorunları olan birisi gündeme gelebilir.