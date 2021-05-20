Oğuz Yılmaz'ın kızıyla yaptığı düet sosyal medyanın gündemine oturdu! Yürekleri dağladı!

Ankara oyun havalarının vazgeçilmez isimlerden biri olan Oğuz Yılmaz'ın 53 yaşında kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetmesi, büyük üzüntüye neden oldu. Evli ve iki çocuk babası Oğuz Yılmaz'ın kızı Sude'yle 'Uğur Böceğim' şarkısında yaptığı düet sosyal medyada yeniden gündem oldu.

Vefat eden ünlü Türkücü Oğuz Yılmaz'ın kızıyla yaptığı düet sosyal medyada gündem oldu

Ankaralı ünlü şarkıcı Oğuz Yılmaz, geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. 53 yaşındaki sanatçının ölüm haberi Instagram hesabından duyuruldu.