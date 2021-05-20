Osman Bey oyunu bozdu Malhun Hatun nikahı kabul etti! ‘Kuruluş Osman’ zirvenin tek sahibi!

Togay, Umur Bey'i öldürmek üzereyken, meseleyi Kumral Abdal'dan öğrenip harekete geçen Osman Bey son anda duruma müdahale etti. Himayesindeki bir Türk beyinin ölümüne izin vermeyeceğini söyleyen Osman Bey, Togay'ı ikna ederek Umur Bey'i Moğol kampından çıkardı.Osman Bey'le birlikte obasına dönen Umur Bey, göç fikrinden vazgeçti ve kızı Malhun Hatun'a evlilik meselesini açarak rızası olup olmadığını sordu. Malhun Hatun ise Bala Hatun'la ilgili endişelerini dile getirdi. Osman Bey, endişelerini giderince de Malhun Hatun evlenmeyi kabul ettiğini açıkladı.