Sırp güzelden Can Yaman atağı! "Can Yaman için her şeyi bırakıp her yere giderim"

SANJA VUCIC: "Bizim yaptığımız müziklerin Balkanlar'ın dışında, özellikle Türkiye'de de dinlenildiğinin farkındayız. Bu bizim için büyük bir memnuniyet ve başarı demek. Müziklerimizin farklı yerlerde dinlenmesinin en büyük sebebi; hareketli ve kulağa hoş gelen ritimlerden oluşması. Aynı zamanda Türklerin mantalitesi Sırplara çok benzediği, yani çok yakın olduğumuz için aynı müziklerden hoşlanmamız şaşırtıcı değil. Bir gün Türkiye'ye gidip orada sahne almak isteriz. Küçükken hepimiz İspanyol dizileri izlerdik ve bu şekilde İspanyolca öğrenirdik, şimdi de gençler Türk dizilerini takip ettiği için çoğu Türkçe öğrendi. Bense açıkçası hiç TV izlemiyorum, belki fazla boş zamanım olsa bir dizi takip ederdim."