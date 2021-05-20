Son dakika haberi: Şarkıcı Oğuz Yılmaz gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı...

"Çekirge" ve "Bas Bas Paraları Leyla'ya" şarkılarıyla tanınan Yılmaz, kalp krizi geçirdi. 53 yaşındaki sanatçının ölüm haberi dün Instagram hesabından duyuruldu.
Ankara'da yaşayan şarkıcı Oğuz Yılmaz, dün öğle saatlerinde ailesiyle birlikte yaşadığı evde kalp krizi geçirdi. Kentteki özel bir hastanede tedaviye alınan Yılmaz, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Evli ve 2 çocuk babası Yılmaz'ın cenazesi, bugün öğle saatlerinde Karşıyaka Mezarlığı'na getirildi. Ahmet Efendi Camii'nde kılınan cenaze namazına, şarkıcının ailesi ve yakınları ile birlikte Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Ankaralı sanatçılar ve müzisyenler ile çok sayıda vatandaş katıldı.