Son dakika haberi: Şarkıcı Oğuz Yılmaz gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı...

Evli ve 2 çocuk babası Yılmaz'ın cenazesi, bugün öğle saatlerinde Karşıyaka Mezarlığı'na getirildi. Ahmet Efendi Camii'nde kılınan cenaze namazına, şarkıcının ailesi ve yakınları ile birlikte Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Ankaralı sanatçılar ve müzisyenler ile çok sayıda vatandaş katıldı.