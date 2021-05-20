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Giriş Tarihi: 20.5.2021 14:16 Son Güncelleme: 20.5.2021 15:21

haberi: Şarkıcı gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı...

DHA
Son dakika haberi: Şarkıcı Oğuz Yılmaz gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı...

Ölümü ile sanat camiasını ve sevenlerini yasa boğan son yolculuğuna uğurlandı. 26 yıllık müzik hayatına yüzlerce şarkı sığdıran evli ve 2 çocuk babası Oğuz Yılmaz'ı ailesi ve sevenleri son yolculuğunda yalnız bırakmadı. Gelen haberine göre; 'da geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden şarkıcı Oğuz Yılmaz'ın (53) , gözyaşları arasında toprağa verildi.

"Çekirge" ve "Bas Bas Paraları Leyla'ya" şarkılarıyla tanınan Yılmaz, kalp krizi geçirdi. 53 yaşındaki sanatçının ölüm haberi dün Instagram hesabından duyuruldu.

Ankara'da yaşayan şarkıcı Oğuz Yılmaz, dün öğle saatlerinde ailesiyle birlikte yaşadığı evde kalp krizi geçirdi. Kentteki özel bir hastanede tedaviye alınan Yılmaz, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Evli ve 2 çocuk babası Yılmaz'ın cenazesi, bugün öğle saatlerinde Karşıyaka Mezarlığı'na getirildi. Ahmet Efendi Camii'nde kılınan cenaze namazına, şarkıcının ailesi ve yakınları ile birlikte Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Ankaralı sanatçılar ve müzisyenler ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Yılmaz'ın cenazesi, kılınan namazın ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi. 26 yıllık müzik hayatına yüzlerce şarkı sığdıran Yılmaz'ın, yeni albüm hazırlığında olduğu ifade edildi.

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Son dakika haberi: Şarkıcı Oğuz Yılmaz gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı...
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