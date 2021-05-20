Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları! 20 Mayıs 2021 Perşembe Bugün burcunuzu neler bekliyor?

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 20 Mayıs 2021 Perşembe günü için burç yorumları yayımlandı. Sabah.com.tr üzerinden yayınlanan burç yorumları ile birlikte sosyal medya üzerindeki kullanıcıların da Twitburc olarak bildiği Zeynep Turan, haftalık burç yorumlarında da aşk, ilişkiler, kariyer, sağlık, aile gibi konulara değindi. Peki; 20 Mayıs 2021 Perşembe burç yorumlarında neler var? Haberimizin içerisinden günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim Zeynep Turan'ın "GÜNEŞ İKİZLER BURCUNDA" başlıklı yazısındaki tahminleri görebilirsiniz.

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI – 20 MAYIS 2021 PERŞEMBE

Astrogündem: Venüs-Satürn 120'liğiyle beraber küresel iletişim ağlarının taraf tuttuğuna şahitlik edeceğiz. Siber savaşların çoktan başladığını resmi rakamlar ve gündelik hayatımıza yansıması ile fark edeceğiz. Türkiye'nin önde gelen kurumlarına siber saldırılar gündeme gelebilir.

Koç: Güneş, hava burcunda hareket etmeye başlıyor. Kendini daha rahat hissedeceğin bir güne başlıyorsun. Maddi konularda kaygı gütmüyor olman harcamalarını arttırabilir.

Boğa: Güneş, değişken burcunda hareket etmeye başlıyor. Kendine olan güvenini yeniden kazanacağın bir gündesin. Kendini geliştirmek için adımlar atıyorsun.

İkizler: Güneş, burcunda hareket etmeye başlıyor. Bugün sorumluluk almak istemeyeceğin bir gün olabilir. Günlük rutinlerini ihmal etmiyorsun.