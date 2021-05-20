Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları! 20 Mayıs 2021 Perşembe Bugün burcunuzu neler bekliyor?

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 20 Mayıs 2021 Perşembe günü için burç yorumları yayımlandı. Sabah.com.tr üzerinden yayınlanan burç yorumları ile birlikte sosyal medya üzerindeki kullanıcıların da Twitburc olarak bildiği Zeynep Turan, haftalık burç yorumlarında da aşk, ilişkiler, kariyer, sağlık, aile gibi konulara değindi. Peki; 20 Mayıs 2021 Perşembe burç yorumlarında neler var? Haberimizin içerisinden günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim Zeynep Turan'ın "GÜNEŞ İKİZLER BURCUNDA" başlıklı yazısındaki tahminleri görebilirsiniz.
Astrogündem: Venüs-Satürn 120'liğiyle beraber küresel iletişim ağlarının taraf tuttuğuna şahitlik edeceğiz. Siber savaşların çoktan başladığını resmi rakamlar ve gündelik hayatımıza yansıması ile fark edeceğiz. Türkiye'nin önde gelen kurumlarına siber saldırılar gündeme gelebilir.
Koç: Güneş, hava burcunda hareket etmeye başlıyor. Kendini daha rahat hissedeceğin bir güne başlıyorsun. Maddi konularda kaygı gütmüyor olman harcamalarını arttırabilir.
Boğa: Güneş, değişken burcunda hareket etmeye başlıyor. Kendine olan güvenini yeniden kazanacağın bir gündesin. Kendini geliştirmek için adımlar atıyorsun.
İkizler: Güneş, burcunda hareket etmeye başlıyor. Bugün sorumluluk almak istemeyeceğin bir gün olabilir. Günlük rutinlerini ihmal etmiyorsun.
Yengeç: Güneş, hava burcunda hareket etmeye başlıyor. Fikirlerini çevrenle paylaşmak istiyorsun. Sosyal medyada daha fazla vakit geçiriyorsun.
Aslan: Güneş, değişken burçta hareket etmeye başlıyor. Liderlik yönünün farkına varıyorsun. İnisiyatif aldığın konuların sonuçlarını merak ediyorsun.
Başak: Güneş, hava burcunda hareket etmeye başlıyor. Maddi konularda beklentilerin karşılık bulabilir. Yeni fırsatlar bugün karşına gelebilir.
Terazi: Güneş, değişken burçta hareket etmeye başlıyor. Çevrenle iletişimin yavaşladığını hissedebilirsin. Geleceğine yönelik önemli kararlar alabilirsin.
Akrep: Güneş, hava burcunda hareket etmeye başlıyor. Mesleki yeterliliğin için çeşitli adımlar atabilirsin. Yakın çevren ile gizli saklı konular gündeme gelebilir.
Yay: Güneş, karşıt burcunda hareket etmeye başlıyor. Arkadaşlarına karşı daha eleştirel bir tavır takınabilirsin. Uzun süredir görüşmediğin arkadaşlarınla bir araya geliyorsun.
Oğlak: Güneş, hava burcunda hareket etmeye başlıyor. Gün içerisinde ruhsal olarak inişler çıkışlar yaşayabilirsin. Tatil programı yeniden gündemine gelebilir.
Kova: Güneş, hava burcunda hareket etmeye başlıyor. Akşam saatlerinde internet üzerinden alışveriş yapabilirsin. Ailen ile iletişimsel kopukluklar yaşayabilirsin.
Balık: Güneş, hava burcunda hareket etmeye başlıyor. Ufak bir anlaşmazlık sen farkında olmadan büyük problemlere yol açabilir. Akşam saatlerinde baş ağrıların artabilir.
GÜNEŞ İKİZLER BURCUNDA
Yaza Doğru Hızlanıyoruz
Güneş, bugünden 21 Haziran tarihine kadar değişken burç İkizlere geçerken adeta kurulmuş bir alarm rolü üstlenecek, unutmaya mahal bırakmayacak. Unuttuklarımızı ve ertelediklerimizi kucağında taşıyarak masamızın üzerine bırakacak. Fakat bu duruma üzülmeyin neden mi? Yaşamı temsil eden Güneş İkizler burcunu pratiklik ve zekâ ile destekler. Bu nedenle ikizler burçları önüne yığılan işlerde tabiri caizse atom karınca gibi olacak.
Sorular Ardına Sorular Gelecek?
Güneş yalnız değil elbette, Merkür'ünde Retrosu'nu hesaba katarsak "neydik, ne olacağız?" sorusunu daha fazla soracağız kendimize. Dünya hızlanırken ve birçok kolektif harekete ev sahipliği yaparken bizde hızlanacağız. Yöntem belirlemek bizler için kolay olacak. Dünya'nın hızına yetişmeye çalışırken bazı hobilerimize ara vermemiz gerekebilir. Bu gösterdiğimiz fedakârlıklar ile İlkbahar'dan Yaz mevsimine geçiş evresinde insanlık olarak oldukça aktif olacağız. Güneş'in İkizler burcuna geçmesi ile birlikte tüm burçlar hızlanacak. İkili ilişkiler ve iletişim odaklı projeler bu döngüde yoğunluk kazanacak. Bu yoğunlukların ve hızın arasında gözden kaçırdığımız detaylar sinir bozucu bir sinek gibi etrafımızda dolaşabilir. Gökyüzü rutinlerimiz, projelerimiz, kariyer ve ev hayatımız konusunda gözle yeteneğimizi güçlendirmemiz gerektiğini işaret ediyor. Unutmayın hız insanı ''rezilde eder vezir de''. Güneşin İkizlere geçtiği bu gökyüzü altında hızlıyızdır fakat kararsızlığımız kendini gösterecek. Özellikle kariyer yaşantısında bu durum bazı sorunları önünüze getirebilir.
Güneş İkizler burcunda iken;
Bununla birlikte; Çocuklarımız ve Ailemiz için aşı haberleri dünya siyaseti gibi konulara hep birlikte kulak kabartacağız. Evimizi, yaşam alanımız kontrollü açılmaya hazır hale getirmek görev bilincimiz olacak.