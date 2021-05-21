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Giriş Tarihi: 22.5.2021 02:14 Son Güncelleme: 22.5.2021 02:18

Celalleddin zekice taktiği ile Moğol kuvvetlerini darmadağın etti! ’yi ölümden kurtardı

Celalleddin zekice taktiği ile Moğol kuvvetlerini darmadağın etti! Kutlu Bike’yi ölümden kurtardı

ATV'nin yepyeni dizisi ‘Bozkır Arslanı ’, birinci bölümüyle izleyicilerin karşısına çıktı. Yayınlanan bölümüyle dikkat çeken dizi, izleyicilerini kendisine hayran bıraktı. Bu aksiyon ve heyecan dolu 1'inci bölümde , ’yi kurtarabilmek için Moğol güçlerine meydan okudu.

'Bozkır Arslanı Celaleddin'in heyecanla takip edilen ilk bölümüde Şehzade Celaleddin, Kutlu Bike'yi kurtarabilmek için Moğol güçlerine meydan okudu.

PLANINI ÇOKTAN YAPMIŞTI

Cengiz Han'ın esiri olan Kutlu Bike'den çok etkilenen ve onu kurtarmaya karar veren Celaleddin, zekice bir plan yaptı. Ava çıkan Cengiz Han'ın kendileriyle görüşemeyeceği bildirilince Harzemşah kafilesi başkente dönmek üzere yola çıkmaya karar verdi. Tam da bu sırada esir Kutlu Bike'nin kaçtığı ortaya çıktı ve Cebe, kafileyi aramak istedi. Oysa Celaleddin planını çoktan yapmıştı.

Celalleddin zekice taktiği ile Moğol kuvvetlerini darmadağın etti! Kutlu Bike’yi ölümden kurtardı | Video

BÜYÜK MÜCADELENİN FİTİLİNİ ATEŞLEDİ

Esirin kaçtığı bilgisi iletilince, Cengiz Han, Celaleddin'den şüphelendi ve savaşçılarını Harzemşah kafilesinin peşinden yolladı. Kutlu Bike'yi sakladığı yerden çıkardıktan sonra Moğol kuvvetlerinin üzerlerine hücum ettiğini gören Celaleddin, bir avuç savaşçısıyla direnmeye karar verdi ve büyük mücadelenin fitilini ateşlemiş oldu.

ÇEMBERE ALIP DARMADAĞIN ETTİ

Kutlu Bike'yi elçilik kafilesi ile birlikte yollayan Celaleddin, ustaca taktiği ile Moğol kuvvetlerini çembere alarak darmadağın etti.

SOSYAL MEDYAYA DAMGA VURDU


Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Celaleddin karakteriyle Emre Kıvılcım'ın üstlendiği 'Bozkır Arslanı Celaleddin'in ilk bölümü seyirciden büyük ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.

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Celalleddin zekice taktiği ile Moğol kuvvetlerini darmadağın etti! Kutlu Bike’yi ölümden kurtardı
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