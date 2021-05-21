Cengiz Han, kimliğini gizleyerek tanıştığı Celalleddin’e övgüler yağdırdı!

ATV'nin yeni dizisi 'Bozkır Arslanı Celaleddin', izleyicileri ilk bölümüyle kendisine hayran bıraktı. Dizinin heyecanla takip edilen ilk bölümü, Şehzade Celaleddin ve Cengiz Han'ın ilk kez karşılaştığı sahne nefesleri kesti.

KAVGAYA TUTUŞTU

Cengiz Han'a gönderilen elçilik kafilesine gizlice katılan Celaleddin, yolda konakladığı kervansarayda bir kadına sarkıntılık edilmesine dayanamadı bir grup serseri ile kavgaya tutuştu.

"SENİN GİBİ DÜŞÜNENLERE PEK RASTLANMIYOR"

Bu sırada kılık değiştirmiş vaziyette kervansarayda bulunan Cengiz Han, önce kavgada Celaleddin'e yardım etti ardından da masasına davet etti. Cengiz Han "Her zaman başını belaya sokar mısın" diye sorunca Celaleddin, "Mazlum gördüğüm vakit kendimi tutamam" yanıtını verdi. Cengiz Han, "Bunca diyar gezdim senin gibi düşünenlere pek rastlanmıyor. Hangi ocakta yetiştiysen kutlu bir ocakmış" diyerek Celaleddin'e övgü yağdırdı.

'Bozkır Arslanı Celaleddin' 1. Bölüm... Celaleddin, Cengiz Han'la tanış oldu! | Video

"SULTANIN SENİN GİBİ MUHAFIZLARI VARSA DÜNYADA DERDİ YOKTUR"

Kendini bir tüccar gibi tanıtan Cengiz Han, sohbet esnasında Celaleddin'i yakından tanımaya çalıştı ve "Bu gece şerefli bir dost kazandın. Ben de dostumu tanımak isterim" dedi. Celaleddin, Harzemşah sultanının kafilesinde muhafız olduğunu söyleyince Cengiz Han, "Sultanın senin gibi muhafızları varsa dünyada derdi yoktur" dedi.

MANİDAR YANIT!

Celaleddin, ayrılmadan evvel Cengiz Han'ı Harezm'e davet etti. Cengiz Han gelmek istediğini belirterek "Harezm'in bereketli olduğunu duydum" diye manidar yanıtladı.

SOSYAL MEDYAYA DAMGA VURDU

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Celaleddin karakteriyle Emre Kıvılcım'ın üstlendiği 'Bozkır Arslanı Celaleddin'in ilk bölümü seyirciden büyük ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.