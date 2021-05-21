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Giriş Tarihi: 21.5.2021 09:11 Son Güncelleme: 21.5.2021 09:28

'ten paylaşımı geldi! ’da tartışmışlardı! "Küs öldü" demişlerdi…

İbrahim Tatlıses'ten Oğuz Yılmaz paylaşımı geldi! İbo Show’da tartışmışlardı! Küs öldü demişlerdi…

Ünlü türkücü , geçirdiği kalp krizi nedeniyle 53 yaşında vefat etti. Yılmaz'ın ölümü başta sanat camiası olmak üzere tüm Türkiye'de büyük üzüntüye neden oldu. ve Oğuz Yılmaz, geçmiş yıllarda ’da yaşamıştı. Oğuz Yılmaz'ın hayatını kaybetmesinin ardından "İbrahim Tatlıses'e küs öldü" yorumları yapılmıştı. İbrahim Tatlıses, bir dönem aralarında tartışma yaşanan ünlü sanatçı Oğuz Yılmaz'ın hayatını kaybetmesinin ardından hesabından paylaşımda bulundu.

Ünlü türkücü Oğuz Yılmaz, geçirdiği kalp krizi nedeniyle 53 yaşında hayatını kaybetti. Yılmaz'ın vefatı başta sanat camiası olmak üzere tüm Türkiye'de büyük üzüntüye neden oldu.


CANLI YAYINDA TARTIŞMIŞLARDI
İbrahim Tatlıses ve Oğuz Yılmaz, İbo Show canlı yayınında tartışma yaşamıştı. Tatlıses, Yılmaz'a yönelik, "Oğuz valla söylersem çaldırmazlar.

İbrahim Tatlıses ile Oğuz Yılmaz canlı yayında böyle tartışmıştı | Video

Tüm Türkiye'de çaldırmazlar" ifadelerini kullanmıştı. Tatlıses'e cevap veren Oğuz Yılmaz ise "Senin demenle olmuyor" karşılığında bulunmuştu.


VEFATI SONRASI PAYLAŞIMDA BULUNDU
Ankara türküleriyle adından söz ettiren isimlerden biri olan Oğuz Yılmaz'ın hayatını kaybetmesinin ardından "İbrahim Tatlıses'e küs öldü" yorumları yapılmıştı.

Yılmaz'ın vefatının ardından nasıl bir tavır izleyeceği merak edilen İbrahim Tatlıses ise başsağlığı mesajını sosyal medya hesabından paylaştı.


"ALLAH'TAN RAHMET DİLİYORUM"
Ünlü sanatçı Tatlıses, Oğuz Yılmaz için yayınladığı başsağlığı mesajında şu ifadelere yer verdi:"Ankara'nın yetiştirdiği nadir sanatçılarımızdan Oğuz Yılmaz kardeşime Allah'tan rahmet kederli ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı Cennet Olsun inşallah"

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İbrahim Tatlıses'ten Oğuz Yılmaz paylaşımı geldi! İbo Show’da tartışmışlardı! "Küs öldü" demişlerdi…
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