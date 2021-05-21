Kiralık Aşk'ın yıldızı Sanem Yeles anne oldu! Müjdeli haberi sosyal medyadan duyuran Sanem Yeles bebeğinin ismini de açıkladı...

Bir dönemin popüler yapımlarından olan "Kiralık Aşk" dizisinde 'Nihan' karakterine hayat veren oyuncu Sanem Yeles, 2019'da uzun zamandır birlikte olduğu Yakup Akpınar ile dünyaevine girmişti.
ANNE OLDU
Mutlu evlilikleri süren çiftten müjdeli haber geldi. İkili, bebeklerini kucaklarına aldı. Çiftin çocuklarına 'Bade' adını verdiği öğrenildi.
"HOŞ GELDİN MİNİĞİM"
Mutluluğunu takipçileriyle paylaşan Yeles, kızının elini tuttuğu bu fotoğrafı, "Hoş geldin miniğim... 10.05.2021..." notuyla sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. İlk kez anne olmanın heyecanını yaşayan ünlü oyuncunun gönderisi, takipçileri tarafından çok sayıda beğeni ve yorum aldı.
"İYİ Kİ VARSINIZ"
Sanem Yeles, ardından takipçilerinden kendisine gelen mesajlara, "Herkese güzel dilekleriniz, tebrikleriniz için çok teşekkür ederiz. Mesajlara dönemiyorum malum minik kızla hasret gideriyoruz. İyi ki varsınız..." şeklinde teşekkür etti.
KARNI BURNUNDA POZ
32 yaşındaki Sanem Yeles, 28 Nisan'da karnı burnunda verdiği bu pozu Instagram'dan yayınlamayı ihmal etmemişti.
"NİCE BÜYÜLÜ GÜNLERE"
Yeles, dünyaevine girmesinin ardından, "Başta ailemiz olmak üzere yanımızda olan, yanımızda olamayıp güzel dileklerini ileten, dans pistinde kendini parçalayan, roman havasında ayağını burkan, düğünümüz için kilometrelerce yol tepen tüm dostlarımıza, böyle güzel böyle kalabalık böyle sevgi dolu kocaman bir aile oluşumuz için de kişisel olarak evrene teşekkürler... Nice büyülü günlere..." ifadelerini kullanmıştı.