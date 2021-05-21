Kiralık Aşk'ın yıldızı Sanem Yeles anne oldu! Müjdeli haberi sosyal medyadan duyuran Sanem Yeles bebeğinin ismini de açıkladı...

"NİCE BÜYÜLÜ GÜNLERE"

Yeles, dünyaevine girmesinin ardından, "Başta ailemiz olmak üzere yanımızda olan, yanımızda olamayıp güzel dileklerini ileten, dans pistinde kendini parçalayan, roman havasında ayağını burkan, düğünümüz için kilometrelerce yol tepen tüm dostlarımıza, böyle güzel böyle kalabalık böyle sevgi dolu kocaman bir aile oluşumuz için de kişisel olarak evrene teşekkürler... Nice büyülü günlere..." ifadelerini kullanmıştı.