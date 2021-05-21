Müge Anlı'dan en anlamlı hediye!

Son dönemde ise yeni ve bana göre çok güzel bir akım başladı. Bazı seyirciler, akraba ya da arkadaşlarının doğum günlerinde onlara hediye göndermek yerine sandalye kampanyasına bağışta bulunuyorlar. Müge de milyonlarca izleyicisinin önünde doğum günü sahibinin ismini anons ediyor. Bundan güzel, bundan hayırlı ve anlamlı doğum günü hediyesi olur mu?