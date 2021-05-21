Müge Anlı'dan en anlamlı hediye!

Müge Anlı her sabah atv ekranlarında ihtiyaç sahiplerine tekerlekli ve akülü sandalye dağıtmaya devam ediyor. Bu kampanyaya izleyiciler de yaptıkları bağışlarla büyük destek veriyorlar.
Yakınlarını yitirenler de onların hayrına programa 5'er 10'ar sandalye bağışlayarak engelli vatandaşların yüzünü güldürüyorlar. Ancak bu kampanyanın hayata geçirilmesinde Bayrampaşa Otogarı'ndaki otobüs işletmelerinin de payı büyük. Onlar hiçbir ücret almadan Müge Anlı'nın yolladığı sandalyeleri Türkiye'nin dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyorlar.
Son dönemde ise yeni ve bana göre çok güzel bir akım başladı. Bazı seyirciler, akraba ya da arkadaşlarının doğum günlerinde onlara hediye göndermek yerine sandalye kampanyasına bağışta bulunuyorlar. Müge de milyonlarca izleyicisinin önünde doğum günü sahibinin ismini anons ediyor. Bundan güzel, bundan hayırlı ve anlamlı doğum günü hediyesi olur mu?