‘Tarifi Zor’ parçası için bilirkişi raporu istendi

ŞarkıcıSerdar Alaz geçtiğimiz aylarda ünlü şarkıcı ve söz yazarı Soner Sarıkabadayı hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Serdar Alaz, sözü ve müziği Soner Sarıkabadayı'ya ait olduğu belirtilen 'Tarifi Zor' isimli eserin bir bölümünün, kendi bestesi 'Denge Şeve'yle aynı melodiye sahip olduğunu fark ettiğini ileri sürmüştü. Alaz, kendisinden tam bir yıl sonra Sarıkabadayı'nın 'Tarifi Zor' isimli eserini yayınlandığını belirtirken, Musiki Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birliği'ne başvurduğunu kaydetmişti. Bilim Teknik Kurulu tarafından eserlerin incelendiğini, kurul kararında iki eserin giriş müziklerinin benzerlik gösterdiğinin tespit edildiği belirtilmişti.İfadesi alınan Sarıkabadayı, şikayetçiyi tanımadığını, 'Tarifi Zor' isimli eserini 2017'de bestelediğini, 2018 yılında yayınladığını, MSG'nin vermiş olduğu Bilim Teknik Kurulu raporuna itiraz ettiğini söylemişti. Savcılık tarafından başlatılan soruşturma sonunda Sarıkabadayı hakkında işleme ve umuma iletme haklarını ihlal ederek 'mali ve manevi hakları ihlal' suçunu işlediği gerekçesiyle dava açılmıştı. Sarıkabadayı, hakim karşısına çıktı. Savunmasında 'Tarifi Zor' parçasının kendi bestesi olduğunu, iki eser arasında benzerlik olmadığını ifade etti. Mahkeme, dosyanın bilirkişiye gönderilmesine karar verip duruşmayı erteledi.