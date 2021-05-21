Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları 22 Mayıs 2021 Cumartesi! Bugün burcunuz neler söylüyor?

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 22 Mayıs 2021 Cumartesi günü için burç yorumları yayımlandı. Sabah.com.tr üzerinden yayınlanan burç yorumları ile birlikte sosyal medya üzerindeki kullanıcıların da Twitburc olarak bildiği Zeynep Turan, haftalık burç yorumlarında da aşk, ilişkiler, kariyer, sağlık, aile gibi konulara değindi. Peki; 22 Mayıs 2021 Cumartesi burç yorumlarında neler var? Haberimizin içerisinden günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim Zeynep Turan'ın "MİRAS" başlıklı yazısındaki tahminleri görebilirsiniz.

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI – 22 MAYIS 2021 CUMARTESİ

Astrogündem: İkizler burcunda gerçekleşecek olağanüstü toplantı yeryüzündeki haber akışını hızlandıracak. Global düzeyde çalışmaları olan kurumları gündeme gelebilir. Bu günlerde 16 Kasım 1945'te Uranüs – İkizler döngüsünde kurulan UNESCO daha fazla konuşulacak. Yardım eli olanlar ile çıkar güdenler saflarını belli edecek.

Koç: Çocuk sahibi bir Koç burcuysan çocuklarına çok fazla vakit ayırmak isteyebilirsin. Ailenden sakladığın sırlar bugün ortaya çıkabilir.

Boğa: Bugün, kariyer yaşantın ile ilgili karşına birçok fırsat çıkabilir. Hayatında değişiklik yapmak isteğin, yeni aktiviteler edinmene yardımcı olabilir.

İkizler: İletişimsel açıdan kendini geliştirmen, çevren ile uyumunu artırıyor. Ailen, alacağın kararlar konusunda sana saygı duymaya başlıyor.