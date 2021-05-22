Demet Akalın'ın Murat Boz'lu Eurovision paylaşımına yorum yağdı! Konu yine Türkçe'ye dayandı

Bugün 2021 Eurovision şarkı yarışması sosyal medya kullanıcıları tarafından en çok konuşulan konular arasında yer aldı. Yarışmayla ilgili olarak binlerce paylaşım yapılırken, paylaşım yapanlar arasında sanatçı Demet Akalın da yer aldı.
"MURAT BOZ NE SALLARDI BE"
Demet Akalın'ın paylaşımları arasında en dikkat çekenlerden biri ise Murat Boz ile ilgili söyledikleri oldu. Akalın bir paylaşımında, "Murat Boz ne sallardı be. Olalım seneye ya kıskandım ne güzeller" ifadesine yer verdi.
"ABLA BİZ SENİ GÖRMEK İSTİYORUZ"
Akalın'ın bu paylaşımına kısa süre içerisinde çok sayıda beğeni ve yorum geldi. Sanatçının bir takipçisi bu paylaşımın altına, "Abla biz seni görmek istiyoruz orada" diyerek yorumda bulundu.
"İNGİLİZCE YOK"
Bu yorumu cevapsız bırakmayan Demet Akalın, "İngilizce yok" cevabını verdi.
"TÜRKÇE DE YOK ABLA"
Demet Akalın'ın İngilizce yok yanıtına espirili bir karşılık veren bir kişi ise "Türkçe de yok abla no problem" dedi.
"BU İYİYDİ"
Akalın takipçisinin esprili yoruma gülerek yanıt verdi ve "Bu iyiydi" ifadesini kullandı.