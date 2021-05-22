Demet Akalın'ın Murat Boz'lu Eurovision paylaşımına yorum yağdı! Konu yine Türkçe'ye dayandı

"MURAT BOZ NE SALLARDI BE"

Demet Akalın'ın paylaşımları arasında en dikkat çekenlerden biri ise Murat Boz ile ilgili söyledikleri oldu. Akalın bir paylaşımında, "Murat Boz ne sallardı be. Olalım seneye ya kıskandım ne güzeller" ifadesine yer verdi.