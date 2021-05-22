Eurovision 2021 şarkı yarışması finali detayları: Eurovision finali ne zaman, hangi kanalda?

Eurovision şarkı yarışmasının bu yıl 65. si düzenleniyor. Hollanda Rotterdam'ın ev sahipliğinde yapılan yarışmada final heyecanı yaşanıyor. 18 ve 20 Mayıs tarihlerindeki yarı final mücadeleleri sonrasında finale çıkan ülkelerin sahnede şovları ve müzikleriyle birincilik mücadelesi verdiği yarışmayı takip etmek isteyenler Eurovision 2021 finali ne zaman, hangi kanalda? sorusuna cevap arıyor.
Eurovision şarkı yarışması finali ile ilgili merak edilen tüm detaylar şöyle;
2021 Eurovision Şarkı Yarışması, 65. Eurovision Şarkı Yarışması'dır. 2020 yarışması'nın Avrupa Yayın Birliği tarafından iptal edilmesinden sonra 2020 yarışması'na ev sahipliği yapması plananan Hollanda'nın Rotterdam şehrinde bulunan Ahoy Rotterdam'in ev sahipliği yapacağı açıklanmıştır. Hollanda son ev sahipliğini 1980 yarışması'na ev sahipliği yapmıştı.
Yarışma Avrupa Yayın Birliği ve AVROTROS, Nederlandse Publieke Omroep (NPO) ve Nederlandse Omroep Stichting (NOS) ile birlikte organizasyonluğunda Yarı finalleri 18 ve 20 Mayıs Final ise 22 Mayıs 2021 tarihinde Rotterdam Ahoy'da yapıldı. EBU, 2020 ve 2021 yarışmaları arasındaki devirleri tartıştı ve birçok katılımcı ülke, onları 2020'de temsil edecek olan aynı katılımcıları seçmeyi tercih etti.
Yarışmaya 39 ülke katıldı. Önceki yarışmada geri döneceğini açıklayan Bulgaristan ve Ukrayna en son katılımları 2018 yılından sonra geri dönme karar almıştır. Ermenistan, Karadağ ve Macaristan yarışmadan çekilme kararı almıştır ve Belarus, yarışma kurallarını ihlal etmesi nedeniyle diskalifiye edildi.
Kaynak: Vikipedia