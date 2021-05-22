Eurovision 2021 şarkı yarışması finali detayları: Eurovision finali ne zaman, hangi kanalda?

Eurovision şarkı yarışmasının bu yıl 65. si düzenleniyor. Hollanda Rotterdam'ın ev sahipliğinde yapılan yarışmada final heyecanı yaşanıyor. 18 ve 20 Mayıs tarihlerindeki yarı final mücadeleleri sonrasında finale çıkan ülkelerin sahnede şovları ve müzikleriyle birincilik mücadelesi verdiği yarışmayı takip etmek isteyenler Eurovision 2021 finali ne zaman, hangi kanalda? sorusuna cevap arıyor.

EUROVISION 2021 FİNALİ NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Eurovision şarkı yarışması finali ile ilgili merak edilen tüm detaylar şöyle;