Oyuncu Aslı Tandoğan: Sahnede nefesim kesildi 15 dakika savaş verdim...

BEYAZ ELBİSEMLE BENİ HAYALET SANDILAR

Rol aldığı 'Bütün Çılgınlar Sever Beni' adlı oyunla birçok şehirde izleyiciyle buluştuklarını belirten Tandoğan, Rize'de çıktıkları sahnede unutamadığı bir anısını da şöyle anlattı: "Sahne arkasında müdürümüz vardı. Sahnede ise üç kişiyiz ve oyuna çıktıktan sonra sonunda yine birlikte iniyoruz. O oyunda midem bulanınca bir anda kulise girdim ve tuvalete doğru koşmaya başladım."

Sahne arkasında hızlıca koşan Tandoğan'ın beyaz elbisesinin ve üzerine giydiği beyaz hırkasının havalandığını gören çalışma arkadaşı ne yapacağını şaşırmış. Ünlü oyuncu, sözlerine şöyle devam etti: "Müdürümüz o anda beni orada beklemiyordu ve beyaz kıyafetlerle koştuğumu görünce bir anda korktu. Meğer beni hayalet sanmış. Beni karşısında görünce çığlığı bastı. Ben de onun bağırdığını görünce bağırmaya başladım. Karşılıklı çığlık atıyoruz. İlginç bir anımızdı."