‘Sahnede nefesim kesildi 15 dakika savaş verdim’

Ünlü oyuncu Aslı Tandoğan, Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Arp Bölümü mezunu... Okulu bitirdikten sonra bir yıl Antalya Operası'nda sahneye çıkan Tandoğan'ın ardından oyunculuk macerası başladı. 2002 yılında 'Gülüm' adlı diziyle ilk oyunculuk deneyimini yaşayan Tandoğan, güler yüzlü, samimi ve doğal haliyle herkesin sevgisini kazandı. Ardından birçok dizi, film ve reklam projesinde yer aldı.Rol aldığı diziler yurt dışında da yayınlanınca ünü ülke sınırlarını aşan oyuncu, geçtiğimiz yıllarda oynadığı 'Bütün Çılgınlar Sever Beni' adlı tiyatro oyununda ilginç anılar yaşadı. 10 sene boyunca günde 8 saat boyunca arp çalışan Tandoğan, oyunculuk kariyerinde de müzisyenliğini kullandı. Bu oyunda müziklerin altyapısını hazırladı.İki çocuk annesi olan Tandoğan, hamile olduğu dönemde çıktığı tiyatro oyununda yaşadığı olayı şöyle anlattı: "Hamile olduğum için kıyafetimin kuşağını fazla sıkmışız. Çok heyecanlı bir şekilde sahneye çıktım, her şey çok güzeldi. Sonra bir anda nefesim kesilmeye başladı. Sıcak bastı. İçimden 'Sakın bayılma kendine gel' diyorum. Sıcak bastıkça basıyor. Bayılacak duruma geldim. Sonra bir anda 'Kuşak mı beni çok sıkıyor acaba?' diye düşündüm. Kuşağı açmamla rahatlamam bir oldu. 15 dakika orada çok büyük bir savaş verdim, 'Ya devam edemezsem ne olacak?' diye düşünmüştüm."Rol aldığı 'Bütün Çılgınlar Sever Beni' adlı oyunla birçok şehirde izleyiciyle buluştuklarını belirten Tandoğan, Rize'de çıktıkları sahnede unutamadığı bir anısını da şöyle anlattı: "Sahne arkasında müdürümüz vardı. Sahnede ise üç kişiyiz ve oyuna çıktıktan sonra sonunda yine birlikte iniyoruz. O oyunda midem bulanınca bir anda kulise girdim ve tuvalete doğru koşmaya başladım."Sahne arkasında hızlıca koşan Tandoğan'ın beyaz elbisesinin ve üzerine giydiği beyaz hırkasının havalandığını gören çalışma arkadaşı ne yapacağını şaşırmış. Ünlü oyuncu, sözlerine şöyle devam etti: "Müdürümüz o anda beni orada beklemiyordu ve beyaz kıyafetlerle koştuğumu görünce bir anda korktu. Meğer beni hayalet sanmış. Beni karşısında görünce çığlığı bastı. Ben de onun bağırdığını görünce bağırmaya başladım. Karşılıklı çığlık atıyoruz. İlginç bir anımızdı."