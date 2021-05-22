Sanatçı eşi Oğuz Yılmaz'ı kaybeden Aylin Yılmaz'dan duygulandıran paylaşım! "Birbirimize doyamadık..."

"Bak yine baş başa kaldık. Seni hiç yalnız bırakmayacağım. Hayatımın en zor günlerinden biriydi. Böyle bir günü yaşayacağımı hiçbir zaman düşünmemiştim. Daha gerçekleştireceğimiz sayısız hayalimiz vardı 23 senedir birbirimize doyamadık. Seninle sonsuzluğa birlikte gitmeye söz vermiştik. Beni orada da bekleyeceğini biliyorum... Yanına geleceğim zamana kadar kalbim hep senin için atacak. CANON Aylin Yılmaz"