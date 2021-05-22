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Giriş Tarihi: 22.5.2021 19:16 Son Güncelleme: 22.5.2021 19:54

Son dakika: Ünlü şarkıcı hastaneye kaldırıldı! Simge Sağın'a ilk müdahale uçakta yapıldı!

ASLİN ERŞEN ASLİN ERŞEN
Son dakika: Ünlü şarkıcı Simge Sağın hastaneye kaldırıldı! Simge Sağın'a ilk müdahale uçakta yapıldı!

SON DAKİKA HABERİ...Ünlü şarkıcı 'dan sevenlerini üzen yeni bir haber geldi. seyahati dönüşünde uçakta rahatsızlanan Simge Sağın, apar topar hastaneye kaldırıldı. Uçakta yapılan ilk müdahalenin ardından ünlü sanatçı, hastaneye götürüldü. İşte ünlü sanatçının sağlık durumu ile ilgili detaylar...

SON DAKİKA...Ünlü şarkıcı Simge Sağın'dan üzücü bir haber geldi. Bir süredir tatil için ABD'de bulunan Simge Sağın, bu seyahatinden Türkiye'ye dönüşünde uçakta rahatsızlandı. Sanatçıya ilk müdahale yine uçakta yapıldı. Ünlü sanatçıya uçakta serum verildiği belirtildi.

UÇAKTA RAHATSIZLANINCA HASTANEYE KALDIRILDI

Uçaktan iner inmez Sağın, hastaneye kaldırıldı. Sabah saatlerinden itibaren hastanede olduğu belirtilen sanatçının ABD'de havalimanında yediği yemek nedeniyle zehirlendiği açıklandı.

KANINDAKİ MİKROP AZALTILMAYA ÇALIŞILIYOR

Kanındaki mikrobun azaltılmaya çalışıldığı ve tedaviye cevap verdiği belirtildi.

DOKTORUNDAN İLK AÇIKLAMA GELDİ!

Konuyla ilgili ünlü sanatçının doktoru Opr. Dr. Serdar Demiral bir açıklama yaparak, "Hastamız Simge Sağın, yoğun bulantı- kusmaya bağlı dehidratasyon nedeniyle takip ve tedavi altındadır." ifadelerini kullandı.

KORONAVİRÜS TESTİ NEGATİF ÇIKTI

Ayrıca Simge Sağın'a koronavirüs testi de yapıldığı ve testin negatif çıktığı da gelen bilgiler arasında yer aldı. Doktorları, sevenlerini üzen ünlü sanatçı Sağın'ın sağlık durumunun iyiye gittiğini belirtti.

DAHA ÖNCE DE RAHATSIZLANMIŞTI

Ünlü sanatçı Aralık ayında da rahatsızlanmıştı. Ünlü şarkıcı Simge Sağın karın ağrısı nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. Yapılan incelemelerin ardından Sağın, apandisit ameliyatına alınmıştı.

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Son dakika: Ünlü şarkıcı Simge Sağın hastaneye kaldırıldı! Simge Sağın'a ilk müdahale uçakta yapıldı!
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