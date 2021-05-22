Son dakika: Ünlü şarkıcı Simge Sağın hastaneye kaldırıldı! Simge Sağın'a ilk müdahale uçakta yapıldı!

SON DAKİKA...Ünlü şarkıcı Simge Sağın'dan üzücü bir haber geldi. Bir süredir tatil için ABD'de bulunan Simge Sağın, bu seyahatinden Türkiye'ye dönüşünde uçakta rahatsızlandı. Sanatçıya ilk müdahale yine uçakta yapıldı. Ünlü sanatçıya uçakta serum verildiği belirtildi.

UÇAKTA RAHATSIZLANINCA HASTANEYE KALDIRILDI

Uçaktan iner inmez Sağın, hastaneye kaldırıldı. Sabah saatlerinden itibaren hastanede olduğu belirtilen sanatçının ABD'de havalimanında yediği yemek nedeniyle zehirlendiği açıklandı.