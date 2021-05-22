Son dakika: Ünlü şarkıcı Simge Sağın hastaneye kaldırıldı! Simge Sağın'a ilk müdahale uçakta yapıldı!

SON DAKİKA...Ünlü şarkıcı Simge Sağın'dan üzücü bir haber geldi. Bir süredir tatil için ABD'de bulunan Simge Sağın, bu seyahatinden Türkiye'ye dönüşünde uçakta rahatsızlandı. Sanatçıya ilk müdahale yine uçakta yapıldı. Ünlü sanatçıya uçakta serum verildiği belirtildi.
UÇAKTA RAHATSIZLANINCA HASTANEYE KALDIRILDI
Uçaktan iner inmez Sağın, hastaneye kaldırıldı. Sabah saatlerinden itibaren hastanede olduğu belirtilen sanatçının ABD'de havalimanında yediği yemek nedeniyle zehirlendiği açıklandı.
KANINDAKİ MİKROP AZALTILMAYA ÇALIŞILIYOR
Kanındaki mikrobun azaltılmaya çalışıldığı ve tedaviye cevap verdiği belirtildi.
DOKTORUNDAN İLK AÇIKLAMA GELDİ!
Konuyla ilgili ünlü sanatçının doktoru Opr. Dr. Serdar Demiral bir açıklama yaparak, "Hastamız Simge Sağın, yoğun bulantı- kusmaya bağlı dehidratasyon nedeniyle takip ve tedavi altındadır." ifadelerini kullandı.
KORONAVİRÜS TESTİ NEGATİF ÇIKTI
Ayrıca Simge Sağın'a koronavirüs testi de yapıldığı ve testin negatif çıktığı da gelen bilgiler arasında yer aldı. Doktorları, sevenlerini üzen ünlü sanatçı Sağın'ın sağlık durumunun iyiye gittiğini belirtti.