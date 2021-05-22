Ünlü yönetmen Kubilay Kasap'a çifte şok! Hem eşten hem böcekten darbe yedi

ÜÇ YIL HAPİS İSTEMİ

Meltem Kasap ise eşinin özel hayatını ihlal ettiğini ileri sürerek savcılığa başvurdu. İfadesi alınan yönetmen, mesleği gereği ses kayıt cihazı kullandığını, bu cihazı müştekiyi dinlemek için özellikle yerleştirmediğini, suç kastı olmadığını iddia etti. Ancak Kasap hakkında, özel hayatın gizliliğini ihlal etmek suçundan üç yıl hapis istemiyle dava açıldı.