‘Babasının sesine tepki veriyor’

8 yıllık evli olan oyuncu çift Gaye Turgut ve Deniz Evin anne-baba olmaya hazırlanıyor. Ünlü çift önceki gün sahilde fotoğraf çekimi yaptı. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Evin Ailesi, "Zamanı geldiğine inanıyorduk anne-baba olmaya artık hazırız diyorduk ama tabii bu biraz da nasip bebek kendi geleceği zamanı ilahi bir zamanlama ile belirliyor. Her şey akışında güzel ve inanın her ne yazılmışsa kadere zamanı gelince oluyor. Rabbime şükürler olsun bize de nasip etti. Sağlıkla kucağımıza almayı nasip etsin. Allah tüm isteyenlere nasip etsin" diye konuştu.Çocuklarına verecekleri ismi de seçen Gaye Turgut, "Eftalya hep aklımızda olan bizim için özel bir yeri olan isimdi. İlişkimizin başında kızımız olursa adı Eftalya olsun demiştik. Biliyorsunuz eşimin adı Deniz, denizin kızı anlamına gelen Eftalya, babasının kızı olacak. Zaten şimdiden en çok tepkiyi karnımdayken bile onun sesine veriyor" dedi.