Burak Özçivit’le devam

Erkek giyim sektörünün öncü markası Altınyıldız Classics, başarılı oyuncu Burak Özçivit ile birlikteliğine dördüncü yılında da devam ediyor. Altınyıldız Classics'in 2021 İlkbahar- Yaz Koleksiyon reklam filmi için geçtiğimiz günlerde kamera karşısına geçen başarılı oyuncu Burak Özçivit, Kilyos'ta gerçekleştirilen çekimlerde, kendi aracını kullanmayı tercih etti. Reklam filmi, çok yakında yayına girecek. Birbirinden farklı tasarımlarla göreceğimiz reklamdan ilk görüntüleri, Burak Özçivit Instagram hesabında paylaştı.