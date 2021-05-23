Kardeşlerim zirveye yerleşti!

Kolunda çatlakla kazayı atlatan Ömer'e Suzan'ın büyük bir sürprizi vardır. Hatasını anlayan Suzan bunu telafi etmek ister ve Ömer'in velayetini almaya karar verir. Bunu duyan Harika, sinir krizi geçirir. Kadir ile kız kardeşi hakkında konuşma sırası ise Doruk'tadır. Kadir'i Melisa'yı eve bırakırken gören Doruk, Kadir'in bir zamanlar Asiye için ona yaptığı uyarı konuşmasını bu kez kendi kız kardeşi için yapar. "Kardeşimi üzersen ben de seni üzerim" der. Asiye ile Doruk arasında kıskançlık savaşı devam eder.