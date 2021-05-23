Kardeşlerim zirveye yerleşti!

Sevilen dizi, sosyal medyada da büyük ilgi gördü. Başladıktan hemen sonra sosyal medyada #OğlumOBenim etiketiyle günün en çok konuşulanları arasına girdi ve bölüm sonuna kadar listede kaldı.
SUZAN HAYATINI KURATARAN ÖMER'İN VELAYETİNİ ALMAYA KARAR VERDİ
Kıskançlık krizine girip Suzan'ın üzerine otomobil süren Nebahat, Ömer'in beklenmedik hamlesini hesaba katmamıştır. Suzan'ı korumak için hiç düşünmeden kendi feda eden Ömer hastaneye kaldırılır.
Kolunda çatlakla kazayı atlatan Ömer'e Suzan'ın büyük bir sürprizi vardır. Hatasını anlayan Suzan bunu telafi etmek ister ve Ömer'in velayetini almaya karar verir. Bunu duyan Harika, sinir krizi geçirir. Kadir ile kız kardeşi hakkında konuşma sırası ise Doruk'tadır. Kadir'i Melisa'yı eve bırakırken gören Doruk, Kadir'in bir zamanlar Asiye için ona yaptığı uyarı konuşmasını bu kez kendi kız kardeşi için yapar. "Kardeşimi üzersen ben de seni üzerim" der. Asiye ile Doruk arasında kıskançlık savaşı devam eder.
Akif, Nebahat'e adam öldürmeye kalkışmadan dava açmaya kalkan Suzan'ı tehdit eder.
SAHİP OLDUĞU ZENGİNLİĞİ PAYLAŞMAK İSTEMEYEN HARİKA İSE ÖMER'E TUZAK KURDU!
Ömer'i hayatından uzaklaştırmak için harekete geçen Harika ona tuzak kurar. Suzan'ın Ömer'i evden atması kafasına vazo ile vurup kendini yaralar ve suçu Ömer'in üzerine atar.
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