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Giriş Tarihi: 23.5.2021 15:12 Son Güncelleme: 23.5.2021 15:12

'in yaşadığı iddia edilen ilk kez konuştu! Magazin gündemine bomba gibi düştü!

Mehmet Ali Erbil'in aşk yaşadığı iddia edilen Funda Aksu ilk kez konuştu! Magazin gündemine bomba gibi düştü!

Uzun süredir kaçış sendromu hastalığıyla mücadele eden , kötü günleri geride bıraktı. Üç yıldır tedavi gören ünlü komedyen, artık sağlığına kavuştu ve yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi. " adayım var" diye açıklamalar yapan Mehmet Ali Erbil, önceki gün aşkını ilan etmişti. Ünlü komedyen sosyal medyada yeni sevgilisi İzmirli iş kadını ile fotoğrafını paylaşmıştı. Mehmet Ali Erbil'le yaşadığı söylenen Funda Aksu, ilk kez konuştu. Günlerde magazin basınının konuştuğu aşk haberleriyle ilgili Aksu, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Mehmet Ali Erbil'le aşk yaşadığı söylenen Funda Aksu, ilk kez konuştu. Günlerde magazin basınının konuştuğu aşk haberleriyle ilgili Aksu, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'le (64) aşk yaşadığı iddia edilen Funda Aksu (24), 2. Sayfa'ya konuştu.

Aksu, kendisinden 40 yaş büyük olan komedyenle aşk yaşamadığını söyledi.

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Erbil'in Instagram'daki profil fotoğrafını birlikte yapması üzerine Aksu, "Sadece telefonla görüntülü konuştuk.

Hiç yan yana gelmedik. Herhangi bir söz konusu olmaz. Kendisi yaşça büyük benden...

Birlikte değilim değer verdiğim bir insan. Profili fotoğrafını kendisi yapmış kolajla, görüşmedim.

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O yüzden mümkün değil böyle bir şey" diye yazdı.

FUNDA AKSU KİMDİR?

Funda Aksu, Mehmet Ali Erbil ile adı anılmasının ardından araştırılan isim olmaya başladı. Bir süredir hastalığı dolayısıyla hastanede tedavi göre Mehmet Ali Erbil'in sosyal medya üzerinden fotoğrafını paylaşmasının ardından araştırılan Funda Aksu, biyografisi ile merak ediliyor.

Peki, Funda Aksu kimdir nereli kaç yaşında?

Hakkında çok fazla bilgi bulunmayan Funda Aksu İzmir'de ikamet ediyor. Aslen Trabzonlu olan Funda Aksu, VİP taşımacılık sektöründe çalışmaktadır.

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Mehmet Ali Erbil'in aşk yaşadığı iddia edilen Funda Aksu ilk kez konuştu! Magazin gündemine bomba gibi düştü!
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