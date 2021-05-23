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Giriş Tarihi: 23.5.2021 14:53 Son Güncelleme: 23.5.2021 14:55

Magazin Haberleri: ile ayrıldı mı? Gerçek ortaya çıktı!

Son Dakika Magazin Haberleri: Hadise ile Kaan Yıldırım ayrıldı mı? Gerçek ortaya çıktı!

Şarkıcı ile oyuncu sevgilisi ’ın ayrıldıkları iddiası magazin gündemine olarak düştü. Bir dargın bir barışık şekilde ilişkilerini sürdüren Hadise ile Kaan Yıldırım’ın yeniden ayrıldığı gündemde. Hadise ile Kaan Yıldırım çiftinden haber var. Uzun süredir ayrıldıkları iddia edilen ve birçok habere konu alan çift hakkındaki gelişme dikkat çekti. İşte detaylar...

Hadise ile Kaan Yıldırım çiftinden haber var. Uzun süredir ayrıldıkları iddia edilen ve birçok habere konu alan çift hakkındaki gelişme dikkat çekti.

Snob Magazin'in haberine göre; Son haftalarda zor günler geçiren Hadise, sevgilisi Kaan Yıldırım'dan ayrıldığı iddia ediliyordu.

Geçtiğimiz günlerde Yıldırım'ın Hadise'yle kaldığı evden ayrıldığı söylenmişti.

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Çıkan haberler yüzünden kötü günler geçiren şarkıcı, Instagram'dan sevgilisi takipe de almasına rağmen ayrılık haberlerine engel olamamıştı.

Yıldırım'ın yakın çevresinden öğrendiğimizde göre, sıkıntılı dönemi atlatan çift, beraberliklerine devam ediyor.

Hadise, geçtiğimiz günlerde annesi Gülnihal Açıkgöz'ü Belçika'da ziyaret etmişti.

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Son Dakika Magazin Haberleri: Hadise ile Kaan Yıldırım ayrıldı mı? Gerçek ortaya çıktı!
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