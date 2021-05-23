Ünlü oyuncu Yağmur Tanrısevsin, yakında atv ekranında başlayacak olan Kalp Yarası dizisi için hazırlıklara başladı. Bir yandan binicilik dersleri alan Tanrısevsin, bir yandan da senaryoya çalışıyor. Güzel oyuncu Yağmur Tanrısevsin, önceki gün Kilyos’taki bir at çiftliğine giderek üç saat özel eğitim aldı.
Yeni dizisi 'Kalp Yarası' için çalışmalara devam eden güzel oyuncu Kilyos'ta bulunan at çiftliğine giderek günün belli saatleri binicilik dersleri alıyor.
Dersler sırasında Tanrısevsin'i köpeği Alf de yalnız bırakmıyor.
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Yağmur Tanrısevsin 'Kalp Yarası' için çalışmalara başladı…