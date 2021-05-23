Haberler Günaydın Haberleri Yağmur Tanrısevsin 'Kalp Yarası' için çalışmalara başladı…
Giriş Tarihi: 23.5.2021 09:33 Son Güncelleme: 23.5.2021 09:50

'' için çalışmalara başladı…

GÖKHAN GÖKDUMAN GÖKHAN GÖKDUMAN
Yağmur Tanrısevsin 'Kalp Yarası' için çalışmalara başladı…

Ünlü oyuncu , yakında ekranında başlayacak olan dizisi için hazırlıklara başladı. Bir yandan binicilik dersleri alan Tanrısevsin, bir yandan da senaryoya çalışıyor. Güzel oyuncu Yağmur Tanrısevsin, önceki gün ’taki bir at çiftliğine giderek üç saat özel eğitim aldı.

Yeni dizisi 'Kalp Yarası' için çalışmalara devam eden güzel oyuncu Kilyos'ta bulunan at çiftliğine giderek günün belli saatleri binicilik dersleri alıyor.

Dersler sırasında Tanrısevsin'i köpeği Alf de yalnız bırakmıyor.

Yeni Nesil Beklemeden Gel-Al Teknolojisi Hazır
Yeni Nesil Beklemeden Gel-Al Teknolojisi Hazır
ARKADAŞINA GÖNDER
Yağmur Tanrısevsin 'Kalp Yarası' için çalışmalara başladı…
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA