‘80 yaşıma kadar müzik yapmak istiyorum’

Bir buçuk senedir 'Misafir'in üzerinde düşünüp taşındık. Bir repertuvarı oluşturmak zor. Caz eğitimi aldım ama türküler bana çok gerçek geliyor. Hepsinin bir hikâyesi var. Onlara yer vermek istedim. Albümde caz tınıları da var.Yirmi sene öncesinden bir ud geçmişim var. Piyano ve gitar da çalıyorum. Müzik hep hayatımdaydı ama sahnelenmeyen bir tarafındaydı. Sonra "Artık ben sahneden sahneye uçmak istiyorum" dedim. İki senede iki albüm yaptım. Müzik benim için çok büyük bir terapi.Popülerlikle bir işim yok. Ben iyi müzik yapayım, sesimle var olayım... 80 yaşına kadar müzik yapabileyim.Şarkılar ilk yapıldığı zaman listelerde birinci olsun istiyorsun. Sonra "Başka kuşakla bağ kurabiliyor muyum, beni ne kadar ifade ediyor?" gibi sorular sormaya başlıyorsun. Bu soruları yaşamamak için çok formül bulmamaya çalışıyorum şarkı yaparken. Ayrıca üretirken kendi hayatımın odağında da kalmamaya çalışıyorum.Geçmişimizdeki bütün müzisyenleri alkışlamak lazım. Onlardan duyduğumuz melodileri, sözleri başka kombinasyonlarla yeniden ortaya koyuyoruz.Biz kendimizi nasıl anlatırsak anlatalım; önemli olan dışarıdan nasıl göründüğümüz. İçimdeki romantik damar daha hızlı geçiyor karşıya. Radikal şeyler denenebilir ama tarzı olmalı sanatçının. Stil dediğimiz odur, zor oluşturuluyor."Değişmiyorsun" diyorlar bana. Bu biraz algıyla ilgili. Ben hep dinamik olduğum için, yüzüne, saçına ne olmuş durumları ortadan kalkıyor. İyimser biriyim, o yüzden de böyle kalabilmeyi başardım.Kısa bir süre önce 'Osman Sekiz' filmimizin tanıtımını izledim. Galiba çok güzel bir şey yapmışız. Bir evde beş canavarla yaşayan bir adamın hikâyesi... Hiç görüldüğü gibi bir korku filmi değil. Kendine ait bir evreni var, Ezel Akay yönetti. Türkiye'de örneğini görmediğimiz bir iş.'Osman Sekiz' filmini 2 buçuk sene önce yazmaya başladım. Bana bir fikir anlatacaklara önceden söylüyorum, "Anlatma, etkilenebilirim" diyorum. Bu nedenle çekilmemiş veya benim olmayan senaryoları okumuyorum.'Yarım Kalan', çıkalı 2 buçuk ay oldu. Çok keyifli bir çalışma. Kliple de sosyal bir mesaj verdik.Benim 'Mezopotamya' diye enstrümantal bir eserim var. Vatani görevimi Mardin'de yaptım. Bu altı ayın beş ayı her gece Mezopotamya ovasına bakarak geçti. Mardin'in coğrafyası beni çok etkiledi. Büyük ihtimalle bunun da esere katkısı olmuştur.