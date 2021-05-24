Sanat dünyası, Spinal Müsküler Atrofi (SMA) hastaları için tek yürek olmaya devam ediyor. Bu kapsamda son olarak Demet Evgar, SMA hastası Miran Duman için sosyal medya hesabı üzerinden birbirinden ünlü isimlerin katılımıyla destek amaçlı canlı yayın gerçekleştirdi.
BERKER GÜVEN DE DESTEK OLDU
Alev Alev dizisinin İskender'i Berker Güven de destek kampanyasına katılan isimler arasında yer aldı.
Güven, rol arkadaşı Berkay Ateş'in açık artırmaya çıkarılan Çukur dizisinde taktığı bilekliği, 10 bin Tl' ye satın alarak Miran bebeğe destekte bulundu.