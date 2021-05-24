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Giriş Tarihi: 24.5.2021 10:15 Son Güncelleme: 24.5.2021 10:15

dizisinin İskender’i 'den anlamlı destek

Alev Alev dizisinin İskender’i Berker Güven'den anlamlı destek

Nadir görülen bir hastalık olan SMA hastalarına bir destek de başarılı oyuncu ’den geldi. ’ın, SMA hastası 19 Aylık Miran Duman’a yardım amacıyla sosyal medya üzerinden yaptığı canlı yayına katılan Güven, ‘deki rol arkadaşı ’in açık artırmaya çıkarılan dizisinde taktığı bilekliği, 10 bin Tl' ye satın alarak Miran bebeğe destekte bulundu.

Sanat dünyası, Spinal Müsküler Atrofi (SMA) hastaları için tek yürek olmaya devam ediyor. Bu kapsamda son olarak Demet Evgar, SMA hastası Miran Duman için sosyal medya hesabı üzerinden birbirinden ünlü isimlerin katılımıyla destek amaçlı canlı yayın gerçekleştirdi.

BERKER GÜVEN DE DESTEK OLDU

Alev Alev dizisinin İskender'i Berker Güven de destek kampanyasına katılan isimler arasında yer aldı.

Güven, rol arkadaşı Berkay Ateş'in açık artırmaya çıkarılan Çukur dizisinde taktığı bilekliği, 10 bin Tl' ye satın alarak Miran bebeğe destekte bulundu.

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Alev Alev dizisinin İskender’i Berker Güven'den anlamlı destek
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