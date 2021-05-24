Sanat dünyası, Spinal Müsküler Atrofi (SMA) hastaları için tek yürek olmaya devam ediyor. Bu kapsamda son olarak Demet Evgar, SMA hastası Miran Duman için sosyal medya hesabı üzerinden birbirinden ünlü isimlerin katılımıyla destek amaçlı canlı yayın gerçekleştirdi.