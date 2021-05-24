Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler'den ilgi çeken sosyal medya paylaşımı: O zaman biz kilo alırız!

Oyuncu Eser Yenenler 2 yıl önce evlendiği Berfu Yenenler ile mutlu bir evlilik yaşıyor. Bu evliliklerinden iki de çocuğu bulunan çift paylaşımlarıyla sosyal medyaya yine damga vurmaya devam etti.
AÇIKLAMA YAPTI
Berfu Yenenler, bugün yaptığı paylaşımda Eser Yenenler'in kilosu ile ilgili bir açıklama yaptı.
EŞİNİ Tİ'YE ALDI! "EVİN BABASI ZAYIFLAYAMIYORSA BİZ ŞİŞMANLARIZ"
Eşinin kilolarını ti'ye alan ve photoshop kullanan Berfu Yenenler, "Madem evin babası zayıflayamıyor biz şişmanlarız nedir ki" ifadelerini kullandı.
"BEN ZAYIFLIYORUM BÖYLE İÇERİKLER CANIMI ACITIR"
Bu paylaşımın altına ise Eser Yenenler, "Ben zayıflıyorum bu arada, böyle içerikler canımı acıtır" ifadelerini kullandı.