Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler'den ilgi çeken sosyal medya paylaşımı: O zaman biz kilo alırız!

Oyuncu Eser Yenenler 2 yıl önce evlendiği Berfu Yenenler ile mutlu bir evlilik yaşıyor. Bu evliliklerinden iki de çocuğu bulunan çift paylaşımlarıyla sosyal medyaya yine damga vurmaya devam etti.

AÇIKLAMA YAPTI

Berfu Yenenler, bugün yaptığı paylaşımda Eser Yenenler'in kilosu ile ilgili bir açıklama yaptı.