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Giriş Tarihi: 24.5.2021 19:56 Son Güncelleme: 24.5.2021 20:34

'in eşi 'den ilgi çeken sosyal medya paylaşımı: O zaman biz kilo alırız!

Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler'den ilgi çeken sosyal medya paylaşımı: O zaman biz kilo alırız!

Ünlü oyuncu ve sunucu ve eşi, eğlenceli bir paylaşım daha yaptı. 'in kendi kişisel sayfasında yaptığı paylaşıma binlerce yorum ve beğeni geldi. İşte sosyal medyanın dikkatini çeken o paylaşım...

Oyuncu Eser Yenenler 2 yıl önce evlendiği Berfu Yenenler ile mutlu bir evlilik yaşıyor. Bu evliliklerinden iki de çocuğu bulunan çift paylaşımlarıyla sosyal medyaya yine damga vurmaya devam etti.

AÇIKLAMA YAPTI

Berfu Yenenler, bugün yaptığı paylaşımda Eser Yenenler'in kilosu ile ilgili bir açıklama yaptı.

EŞİNİ Tİ'YE ALDI! "EVİN BABASI ZAYIFLAYAMIYORSA BİZ ŞİŞMANLARIZ"

Eşinin kilolarını ti'ye alan ve photoshop kullanan Berfu Yenenler, "Madem evin babası zayıflayamıyor biz şişmanlarız nedir ki" ifadelerini kullandı.

"BEN ZAYIFLIYORUM BÖYLE İÇERİKLER CANIMI ACITIR"

Bu paylaşımın altına ise Eser Yenenler, "Ben zayıflıyorum bu arada, böyle içerikler canımı acıtır" ifadelerini kullandı.

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Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler'den ilgi çeken sosyal medya paylaşımı: O zaman biz kilo alırız!
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