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Giriş Tarihi: 24.5.2021 12:17 Son Güncelleme: 24.5.2021 12:17

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da savaşın fitili ateşleniyor!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da savaşın fitili ateşleniyor!

ekranlarında 6 sezondur soluksuz izlenen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi, yeni bölümleriyle hayranlarıyla buluşmaya devam ediyor. Reyting rekortmeni Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni bölümünde neler yaşanacağı ise merak ediliyor. İşte başrollerinde (), (Doğan), (Tufan), (), (), (Bahar) ve (Yaman) gibi isimleri barındıran Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 196. bölümünün detayları...

Hızır Çakırbeyli, verdiği savaşta tek tek sevdiklerini kaybeder. Hızır Ali'nin Didem'le evlendiği gün saldırıya uğramasıyla şok yaşayan Çakırbeyli ailesi, Didem'in acı haberi ile yıkılır.

Kızının ölüm haberiyle kendini kaybeden Haşmet Façalı ise saldırının arkasındaki isim olan Rıdvan'ın mekanı basar. Rıdvan'ın adamlarını tek tek indiren Haşmet Façalı, yediği kurşunlarla yere yığılır.

Gelinin öldüğü gün dostu Haşmet Façalı'yı da kaybetmek istemeyen Hızır Çakırbeyli, elinden geleni yapar. Yaşanan onca karmaşanın arasında oğlundan gelen sevindirici haberle bir nebzede olsa içi rahatlayan Hızır Çakırbeyli, düşmanını yok etmek için kolları sıvar.

Topyekûn savaşa hazır olan Çakırbeyli ailesi ve dostları, bu uğurda her şeyi yapmaya hazırdır. Hızır Çakırbeyli, hala hedef olan oğlu Hızır Ali'yi koruma görevini ise yeğeni Alpaslan Çakırbeyli'ye verir.

Tek tek aile üyelerini kaybeden Rıdvan, bu kez de bombalı saldırı yapmak için kolları sıvar.

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da savaşın fitili ateşleniyor!
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