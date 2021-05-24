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Giriş Tarihi: 24.5.2021 11:40 Son Güncelleme: 24.5.2021 11:40

hesapları karıştırdı! Sosyal medyanın diline düştü

Gamze Erçel hesapları karıştırdı! Sosyal medyanın diline düştü

'in ablası , sabah rutinin takipçileri ile paylaşırken hata yaptı. Eşi 'ın hesabından paylaşım yapan Erçel, kısa sürede fark edip silse de sosyal medya kullanıcılarının dikkatinden kaçmadı.

Gamze Erçel, sabah saatler için özel olarak hazırladığı gönderiyi eşi Caner Yıldırım'ın hesabından yanlışlıkla paylaştı.

Hata yaptığını kısa sürede fark eden Gamze Erçel, gönderiyi anında sildi. Ancak Erçel'in bu hatası takipçilerinin gözünden kaçmadı. Gamze Erçel bu hatasıyla sosyal medyada konuşulan isimler arasında yerini aldı.

Instagram'da 3,9 milyon takipçisi olan Gamze Erçel'in gönderiyi eşinin hesabından paylaşması takipçilerinin dikkatinden kaçmadı.

Erçel'in eşinin hesabını da kontrol ediyor oluşu gündem oldu. Sosyal medya kullanıcıları, 'Eşinin Instagram hesabını kullanmak' gibi yorumlarda bulundu.

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Gamze Erçel hesapları karıştırdı! Sosyal medyanın diline düştü
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