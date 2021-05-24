Maraşlı’ya beş yeni yüz

ATV dizisi 'Maraşlı'nın Türel Ailesi'ndeki hain olan 'Necati'ye ulaşmasıyla dizinin hikayesinde yeni sayfa açılıyor. Bugünkü yeni bölümde 'Maraşlı', 'Necati'ye emir veren kişiyi bulmaya çalışırken karşısına yeni isimler çıkıyor. Ezber bozan hikayesiyle büyük beğeni toplayan diziye; Hakan Boyav, Serhat Parıl, Burcu Karakaya, Güneş Hayat ve Engin Yüksel gibi başarılı oyuncular katıldı.Her bölümüyle izleyenleri ters köşeye yatırmayı başaran dizide; Güneş Hayat; 'Mahur'un halası 'Hamiyet'e, Hakan Boyav; 'Hurdacı'ya, Serhat Parıl; 'Savcı Tolga'ya, Burcu Karakaya; 'Avukat Dilara'ya, Engin Yüksel ise 'Fuad' karakterine hayat verecek.Dizinin heyecanla beklenen yeni bölümünde müebbet hapis cezasına çarptırılan Maraşlı'nın bilinmeyen geçmişi aydınlanmaya başlayacak.