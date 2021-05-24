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Giriş Tarihi: 24.5.2021 08:53 Son Güncelleme: 24.5.2021 09:38

'den flaş hamle! ile yaşadıkları iddia edilmişti…

Mehmet Ali Erbil'den flaş hamle! Funda Aksu ile aşk yaşadıkları iddia edilmişti…

ile ’nun yaşadığı haberleri magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in hesabına fotoğrafını koyduğu İzmirli iş kadını , Erbil ile aralarında herhangi bir durumu olmadığını belirtti. Mehmet Ali Erbil, Funda Aksoy'un açıklamalarının ardından apar topar Instagram profilindeki fotoğrafı kaldırdı.

Kaçış sendromu hastalığı nedeniyle uzun süre hastanede kalan ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, tedavisine bir süredir evde devam ediyordu. Aşk konusunda sessizliğini koruyan Erbil, geçtiğimiz günlerde Instagram hesabına eklediği fotoğrafla, yeni aşkını ilan etmişti.

Erbil'in Instagram profil fotoğrafına kendisinden 40 yaş küçük Funda Aksoy'la yan yana fotoğrafını koyması, "yeni aşk ilanı" olarak yorumlanmıştı.

MALİ'YE KÖTÜ HABER
Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in 24 yaşındaki Funda Aksoy'dan kötü haber geldi. Yaşananların ardından Erbil ile aşk yaşadığı iddia edilen Funda Aksu sessizliğini bozdu. 2. Sayfa'ya sosyal medya üzerinden ulaşan Aksu, "Sadece telefonla görüntülü görüştük, hiç yan yana gelmedik. Herhangi bir aşk söz konusu olamaz" diye konuştu.

"PROFİL RESMİNİ KENDİSİ YAPMIŞ"
Aksu, sözlerine "Kendisi yaşça büyük benden. Profil resmi kendisi yapmış kolajla, görüşmedim. O yüzden mümkün değil böyle bir şey" diye devam etti.

APAR TOPAR PROFİL FOTOĞRAFINI DEĞİŞTİRDİ
Mehmet Ali Erbil'in Instagram profiline koyduğu Aksu'nun yer aldığı kareyi değiştirmesi ve kendi tek fotoğrafını koyması da dikkat çekti.

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Mehmet Ali Erbil'den flaş hamle! Funda Aksu ile aşk yaşadıkları iddia edilmişti…
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