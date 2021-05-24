Oğlum engelli maaşıyla beni okuttu

KİM Milyoner Olmak İster'e Zonguldaklı yarışmacı Sitare Hanım damga vurdu. Doğuştan kalp hastası olan oğlu Tuğra ile 12 yıl boyunca zor bir yaşam mücadelesi verdiklerini söyleyen Sitare Hanım, yaşadıkları tüm zorluklara rağmen üniversite okuduğunu açıkladı.SİTARE Hanım, Ankara Üniversitesi Sağlık Kurumları İşletmeciliği Bölümü'nden mezun olmaya hazırlanıyor. Oğlunun engelli maaşıyla üniversite hayatını tamamlayan Sitare Hanım, "Oğlum beni okuttu" dedi. Sitare Hanım yarışmadan 30 bin TL'lik ödülle ayrıldı.