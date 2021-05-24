Özkan Sağın: İçerik üreten fenomen kalmadı!

Özkan Sağın, Bi' Başka'da, içerik üreten fenomen kalmadığını dile getirerek "Ben Instagram'a güzel içerik üreteyim, bir şeyleri değiştireyim diye girmiştim ama olay TikTok'ta bambaşka yere gitti. Cellat ile kişisel bir problemim yok ama içeriklerine baktığımda 'Bu nasıl tutuyor?' diyorum. Instagram'da da içerik üreten insan kalmadı zaten" dedi.
Nasılsın? Neler yapıyorsun?
Genelde evdeyim. Film izliyorum, kitap okuyorum, içerik üretiyorum, kurgu yapıyorum, senaryo yazıyorum, kitap yazıyorum. Arkadaşlarla oyun oynuyoruz evde. Böyle geçip gidiyor :)
Kendinden bahseder misin? Ne okuyorsun, neler yapıyorsun, yaşın kaç?
23 yaşında bir öğrenciyim. Yaşar Üniversitesinde Film Tasarımı okuyorum, son sınıfım. Yazıyorum çiziyorum. Sosyal medyaya da bu bölümü tercih etmemle aynı sebeple başladım. İçerik üretme, bir şeyler yazıp çekme, insanlara bir şeyler sunabilme. Hazırlıkta çok boş vaktim oluyordu. Dersler de kolaydı. O süreçte arkadaşlarımla sınıfta videolar çekmeye başladık. Liseden de yeni çıkmışım, oradan da beslenmişim. 3-4 ayda 25 bin takipçiye ulaştım. Okul kapanınca "Herhâlde benim sosyal medya hayatım bitti" diye düşündüm. Yazın evdeydim. Boş durmayayım video çekeyim diye düşündüm. Videolarım çok tutmaya başladı ve şu an milyonlara ulaştım.
"TİKTOK FENOMENLERİYLE İŞ YAPMAK İSTEMEDİM"
İstanbul'a taşınma serüvenin nasıl gerçekleşti?
Geçen sene bir haftalığına İstanbul'a tatile geldim arkadaşlarımın yanına. O bir haftada Barbaros Dikmen tarafından bana internet dizisi teklifi geldi, Kolej Rüyası. İzmir'de tiyatrom, okulum, ailem var. Ben de İzmir'e dönüp tiyatro yapacağımı söyledim. Bir de filmde TikTokerlar da yer alacak dendi. E 4 sene okul okumuşum, 2 sene tiyatro eğitimi almışım TikTok fenomenleriyle iş yapmak istemedim en başta. Sonrasında evinde kaldığım arkadaşımla konuştum. O da "Bence kabul etmelisin, ne kaybedersin?" dedi. Ben de kabul ettim. İyi ki de kabul etmişim. Çok güzel insanlarla tanıştım ve çalıştım. Ardından İstanbul'a taşınma kararı aldım.
Annenle de birlikte videolar çekiyorsun. Baya da ilgi görüyor. Annenle video çekmek nereden esti?
Annem çok sıcak ve samimi. Aramızdaki bağ çok kuvvetli. Annemin insanlar tarafından sevileceğini biliyordum. Annemle videolar çekip takipçilerimi de ailemize almış olduk. Daha samimi bir kitle yakalamış olduk. Zaten annemle bir şeyler çekmek istiyordum, YouTube'a içerikler çekmeye başladık.
Sosyal medya bir yandan da kaos ortamı demek. Çoğu fenomen dissleşiyor, kargaşayla takipçiler artıyor, linçler gerçekleşiyor. Sen hiç böyle bir kaosun içinde yer aldın mı isteyerek ya da istemeden?
Kavgayı, gürültüyü, kaosu sevmiyorum. Böyle bir şeyin içinde de bulunmadım. Yalan rüzgarına kapılamam, bunun ekmeğini de yemem.
Hangi sosyal medya fenomenlerini severek takip ediyorsun?
Sergen Deveci, Überküloz, Kamusal Mizah, Halil İbrahim Göker, Alper Rende, Ali Biçim, Cihan Albayrak, Armağan Çağlayan. Bu isimleri severek takip ediyorum.
"İÇERİK ÜRETEN FENOMEN KALMADI!"
Peki, içeriklerini beğenmediğin fenomenler kim?
Çok var. Özellikle TikTok'ta çok fazla kötü şey izliyorum. Playback yaparak ünlü olmamalı insanlar. İçerik yazılmıyor, üretilmiyor. Yeni şeyler yapılmıyor. Ceket değiştirerek ünlü olmayı anlayamıyorum. Çoğu çocuk TikTok bağımlısı. Bu çocuklar fenomenlere özeniyor, "Bu bununla kavga etti, bu bununla sevgili oldu" diye geziyorlar. Böyle büyümemeli çocuklar. Ben Instagram'a güzel içerik üreteyim, bir şeyleri değiştireyim diye girmiştim ama olay TikTok'ta bambaşka yere gitti. Cellat ile kişisel bir problemim yok ama içeriklerine baktığımda "Bu nasıl tutuyor?" diyorum. Instagram'da da içerik üreten insan kalmadı zaten.
"MERVE BOLUĞUR ÇOK SAMİMİ BİR KADIN!"
Merve Boluğur'u da konuk etmişsin kanalına. Magazinde sık sık karşılaşıyoruz kendisiyle. Nasıl bir misafirdi? Kanalında başka isimler de ağırlayacak mısın?
Merve Boluğur kendi halinde olan ama çok magazinsel bir kadın. Attığı hikâyeden çektiği videodan sürekli olay olan bir kadın. Kendi istemiyor bunu. Bir şey söylese hemen magazine düşüyor zaten. Ama tüm bu olanlardan dolayı farklı bir kadınmış gibi algılanıyor. Çok tatlı, gayet hoş sohbet ettiğim bir kadın. Çok samimi. Benim videolarımı paylaşıyordu Instagram'da. Ben de teşekkür ettim. Ardından takipleşmeye başladık. Ardından Çeşme'de tatildeyken yakın otellerde konaklıyorduk. Bir araya geldik kahve içtik. Arkadaşlığımız da böyle başladı. Sonrasında birlikte YouTube videoları da çektik.
İnternet fenomenlerinin rol aldığı Kolej Rüyası adlı projede yer aldın. Oyunculuk konusunda tavsiye verdiğin oldu mu?
Bana düşen bir şey olmadığını düşünüyorum. Yanlış yaptıkları birçok nokta vardı. Daha iyi olabilirlerdi, daha iyi oynayabilirlerdi.
Başka dizi film projeleri var mı? Çekilen ya da çekilecek olan?
Güzel işler var. Yavuz Sultan Selim'in hayatını çekecek Bilal Kalyoncu. Yavuz'un 16 yaşındaki yaverlerinden biri olacağım. Bunun haricinde bir arkadaşımla Talk Show gibi bir şey yapabiliriz. Bir de herkesin bildiği bir dizide yer alabilirim. Ama kesin olmadığı için söyleyemiyorum.
"NURİ BİLGE CEYLAN İLE ÇALIŞMAYI İSTİYORUM"
Şu an ana akım medyada ya da dijital platformda yayınlanan hangi dizide hangi karakteri canlandırmak isterdin?
Ölümlü Dünya filminde yer almayı isterdim. Bağımsız yönetmenlerle çalışmayı çok isterdim, Nuri Bilge Ceylan, Zeki Demirkubuz gibi.
Instagram'da tiplemeler yaptığın kısa kısa videolar da paylaşıyorsun. Halil İbrahim Göker, Aykut Elmas, Barbaros Dikmen, Nalet Bebe gibi gibi birçok fenomen de kısa skeçlerini paylaşıyor. En çok hangisinin tiplemelerine gülüyorsun?
Halil İbrahim'in içeriklerini çok beğeniyorum. Nalet Bebe'nin zaten kendisi komik. Barbaros abi de gayet güzel içerikler yapıyor ama keşke daha az bağırsa. Aykut Elmas ile de birbirimizden pek haz etmiyoruz.
En beğendiğin YouTuber kim?
Armağan Çağlayan.
Hayatındaki en önemli insan kim?
Annem ve babam.
Sosyal medyadan aldığın en kötü veya en saçma yorum neydi?
"Abi" , "Bir şey soracağım". Bir de çok para isteyen oluyor. Ben kendim zor geçiniyorum :)
"SOSYAL MEDYADA BANA KÜFREDEBİLİRLER"
Kötü yorumlardan etkileniyor musun?
Artık etkilenmiyorum. Göz önündeyseniz insanların size küfretmesi normal. Herkesin o kadar çok derdi var ki eğer gelip bana sosyal medyada küfür ederek rahatlıyorsa etsin. Ben rahatlama merkeziyim onun için. İnsanlar sinirlerini benim üzerimde atabilir.
Seni en çok sinirlendiren şey nedir?
Birinin egosunu benim üzerimde tatmin etmeye çalışması ve yapmacıklık.