Son dakika: Fenomen Duygu Özaslan’ın babası hayatını kaybetti!

"TARİFSİZ BİR ACI HALA İNANAMIYORUZ"

Özaslan açıklamasında, "Dün gece babamı ani bir kalp krizi sonucu kaybettik. Baş sağlığı mesajlarınız için çok teşekkür ederim. Tarifsiz bir acı hala inanamıyoruz." İfadelerini kullandı.