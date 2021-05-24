Son dakika: Fenomen Duygu Özaslan’ın babası hayatını kaybetti!

SON DAKİKA… Verdiği kilolarda son döneme damga vuran ve magazin gündeminden düşmeyen fenomen Duygu Özaslan'ı bugün üzen bir haber geldi.
FENOMEN ÖZASLAN ACISINI SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN DUYURDU
Özaslan, dün gece babasının geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybettiğini öğrendi. Fenomen bu acı haberin üzerine sosyal medyadan bir açıklama yaptı.
"TARİFSİZ BİR ACI HALA İNANAMIYORUZ"
Özaslan açıklamasında, "Dün gece babamı ani bir kalp krizi sonucu kaybettik. Baş sağlığı mesajlarınız için çok teşekkür ederim. Tarifsiz bir acı hala inanamıyoruz." İfadelerini kullandı.
YOUTUBE SAYFASINDAKİ BİR VİDEODA BABASINI KONUK ETMİŞTİ
Duygu Özaslan, 2019 yılında kendi kişisel Youtube sayfasında yayınladığı videolardan birinde babasını konuk etmişti. Hazırlanan bu videoda Özaslan'ın babası ünlü fenomene makyaj yapmıştı.