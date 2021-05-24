Son dakika: Koronavirüs tedavisi gören ünlü oyuncu Burak Sergen'den haber var! Burak Sergen taburcu oldu

SON DAKİKA HABERİ...Bir ay önce koronavirüse yakalanarak hastaneye kaldırılan ünlü oyuncu Burak Sergen'den bugün iyi haber geldi.
HASTANE ÇIKIŞINDA GÖRÜNTÜLENDİ
Uzun zamandır yoğun bakımda tedavi altında olan ünlü oyuncu hastane çıkışında görüntülendi.
TABURCU OLDU
Burak Sergen koronavirüsü atlatarak bugün hastaneden taburcu oldu.
"45 GÜN SONRA İLK DEFA GÜN YÜZÜNE ÇIKIYORUM"
Sergen hastane çıkışı, "45 gün sonra ilk defa gün yüzüne çıkıyorum. Yendiğime çok mutluyum bu hastalığı. Berbat bir şey ve çok ciddiye alınması gereken bir şey" ifadelerini kullandı.