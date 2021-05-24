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Giriş Tarihi: 24.5.2021 17:23 Son Güncelleme: 24.5.2021 17:30

Son dakika: Koronavirüs tedavisi gören ünlü oyuncu 'den haber var! Burak Sergen taburcu oldu

DHA
Son dakika: Koronavirüs tedavisi gören ünlü oyuncu Burak Sergen'den haber var! Burak Sergen taburcu oldu

SON DAKİKA... Bir ay önce koronavirüse yakalanan ünlü oyuncu 'den iyi haber geldi. Uzun zamandır yoğun bakımda tedavi gören usta oyuncu Burak Sergen, bugün hastaneden taburdu oldu. Sergen hastane çıkışında kendisini bekleyen gazetecilere,"45 gün sonra ilk defa gün yüzüne çıkıyorum" dedi. İşte detaylar...

SON DAKİKA HABERİ...Bir ay önce koronavirüse yakalanarak hastaneye kaldırılan ünlü oyuncu Burak Sergen'den bugün iyi haber geldi.

HASTANE ÇIKIŞINDA GÖRÜNTÜLENDİ

Uzun zamandır yoğun bakımda tedavi altında olan ünlü oyuncu hastane çıkışında görüntülendi.

TABURCU OLDU

Burak Sergen koronavirüsü atlatarak bugün hastaneden taburcu oldu.

"45 GÜN SONRA İLK DEFA GÜN YÜZÜNE ÇIKIYORUM"

Sergen hastane çıkışı, "45 gün sonra ilk defa gün yüzüne çıkıyorum. Yendiğime çok mutluyum bu hastalığı. Berbat bir şey ve çok ciddiye alınması gereken bir şey" ifadelerini kullandı.

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Son dakika: Koronavirüs tedavisi gören ünlü oyuncu Burak Sergen'den haber var! Burak Sergen taburcu oldu
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