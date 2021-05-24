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Giriş Tarihi: 24.5.2021 17:32 Son Güncelleme: 24.5.2021 17:40

Haberleri: Koronavirüse yakalanan taburcu oldu: 45 gün sonra ilk defa...

DHA
Son Dakika Magazin Haberleri: Koronavirüse yakalanan Burak Sergen taburcu oldu: 45 gün sonra ilk defa...

haberleri: Son olarak Sadakatsiz dizisinde boy gösteren usta oyuncu , bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ediyor. Bir ay önce koronavirüse yakalanarak hastaneye kaldırılan 60 yaşındaki oyuncu Burak Sergen'den bugün sevindiren haber geldi. Usta oyuncu, koronavirüsü atlatarak hastaneden taburcu oldu, yaptığı ilk açıklamada, "45 gün sonra ilk defa gün yüzüne çıkıyorum" dedi. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Son Dakika Magazin Haberleri: Son olarak Sadakatsiz dizisinde rol alan usta sanatçı Burak Sergen, bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ediyor. 1 ay önce evinde rahatsızlanan ve hastaneye kaldırılan Burak Sergen'in koronavirüse yakalandığı ortaya çıkmıştı.

Durumu ağırlaşınca yoğun bakıma alınan oyuncu Burak Sergen geçtiğimiz günlerde normal odaya alınmıştı. 60 yaşındaki oyuncu Burak Sergen'in sağlık durumu hakkında son dakika haberi geldi. İşte detaylar...

USTA OYUNCU BURAK SERGEN TABURCU OLDU

Bir ay önce koronavirüse yakalanarak hastaneye kaldırılan ünlü oyuncu Burak Sergen, koronavirüsü atlatarak bugün hastaneden taburcu oldu.

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"45 GÜN SONRA İLK DEFA GÜN YÜZÜNE ÇIKIYORUM"

Sergen hastane çıkışı, "45 gün sonra ilk defa gün yüzüne çıkıyorum. Yendiğime çok mutluyum bu hastalığı. Berbat bir şey ve çok ciddiye alınması gereken bir şey" ifadelerini kullandı.

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Son Dakika Magazin Haberleri: Koronavirüse yakalanan Burak Sergen taburcu oldu: 45 gün sonra ilk defa...
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