Son Dakika Magazin Haberleri: Koronavirüse yakalanan Burak Sergen taburcu oldu: 45 gün sonra ilk defa...

Son Dakika Magazin Haberleri: Son olarak Sadakatsiz dizisinde rol alan usta sanatçı Burak Sergen, bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ediyor. 1 ay önce evinde rahatsızlanan ve hastaneye kaldırılan Burak Sergen'in koronavirüse yakalandığı ortaya çıkmıştı.
Durumu ağırlaşınca yoğun bakıma alınan oyuncu Burak Sergen geçtiğimiz günlerde normal odaya alınmıştı. 60 yaşındaki oyuncu Burak Sergen'in sağlık durumu hakkında son dakika haberi geldi. İşte detaylar...
USTA OYUNCU BURAK SERGEN TABURCU OLDU
Bir ay önce koronavirüse yakalanarak hastaneye kaldırılan ünlü oyuncu Burak Sergen, koronavirüsü atlatarak bugün hastaneden taburcu oldu.