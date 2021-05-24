Kardeşlerim'in ünlü oyuncusu Onur Seyit Yaran'a 'selamımı almadı' saldırısında flaş gelişme!

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nca olaya ilişkin soruşturma sonucunda Onur Seyit Yaran ile Serhat O.'nun tartıştıkları, iddiaya göre şüphelinin belinden çıkardığı silahı, müştekinin kafasına dayayarak "Seni geberteceğim, öl" dediği öne sürülmüştü.
Sanık Serhat O. iki kez tetiği çektiği, birinin ateş almadığı, diğerinin ise ateş alarak müşteki Yaran'ın omzuna isabet ederek yaralanmasına neden olduğu kaydedilmişti. Sanık Serhat O. hakkında "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 9 yıldan 15 yıla kadar hapis istendi.
"SELAMIMI ALMADI''
İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlayan yargılamada geçtiğimiz celse müşteki Onur Seyit Yaran duruşmaya katılım sağlamıştı. Savunması alınan tutuklu sanık Serhat O., "Benim kimseyi öldürmek gibi bir kastım yoktu. Arkadaşla daha önce sorunumuz vardı, ama halletmiştik. Spor salonu çıkışında selam verdim, elimi uzattım. Küfür etti. Ben Allah'ın selamını verdim, o selamımı almayıp küfür etti" demişti.
"ŞİKAYETÇİYİM''
Onur Seyit Yaran ise iddialara karşılık sanıkla aralarında herhangi bir küfürleşme yaşanmadığını belirterek "Kendi kendine husumet beslemiş demek ki. Arkadaşım ile spor salonundan çıktıktan sonra arkamızdan geldi ve beni dürterek belindeki silahı gösterdi. Beni kafamdan vurmaya çalıştı. Kaçmaya çalıştım. Kaçarken omzumdan vurdu" dedi.
Sanığın kendisini kafasından nişan aldığını belirten Yaran, "Silahı kafama doğrultmuştu. Silah sesi duyunca beni vuracağını anladım, kaçtım. Ben kaçarken ateş etti. Omzumdan yaralandım. Bir butiğin soyunma odasının içine saklandım. Arkadaşımı aradım. Daha sonra polisler geldi. Şikayetçiyim" demişti.
SAVCI MÜTALAA VERDİ
Bugün tekrardan görülen duruşmaya tarafların vekili katılırken sanık SEGBİS aracılığıyla katılım sağladı. Duruşma savcısı mütalaasını verdi. Mütalaada, ''Elde edilen tüm deliller ve dosya kapsamında bir bütün olarak değerlendirildiğinde müşteki Onur Seyit Yaran ve Serhat O. arasında tartışma yaşandığı, sanığın yanında bulunan silah ile ateş ettiği ve Yaran'ın omuzundan yaralandığı, olay sonrası Onur Seyit Yaran'ın bir iş yerine kaçtığı, sanığın silah bulundurması, ateş edilen bölge ve meydana gelen yaranın yeri ve niteliği itibariyle ortaya çıkan kastın öldürmeye yönelik olduğu anlaşıldığından sanık Serhat O.'nun 9 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası alması mütalaa olunur" denildi.