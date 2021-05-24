Kardeşlerim'in ünlü oyuncusu Onur Seyit Yaran'a 'selamımı almadı' saldırısında flaş gelişme!

SAVCI MÜTALAA VERDİ

Bugün tekrardan görülen duruşmaya tarafların vekili katılırken sanık SEGBİS aracılığıyla katılım sağladı. Duruşma savcısı mütalaasını verdi. Mütalaada, ''Elde edilen tüm deliller ve dosya kapsamında bir bütün olarak değerlendirildiğinde müşteki Onur Seyit Yaran ve Serhat O. arasında tartışma yaşandığı, sanığın yanında bulunan silah ile ateş ettiği ve Yaran'ın omuzundan yaralandığı, olay sonrası Onur Seyit Yaran'ın bir iş yerine kaçtığı, sanığın silah bulundurması, ateş edilen bölge ve meydana gelen yaranın yeri ve niteliği itibariyle ortaya çıkan kastın öldürmeye yönelik olduğu anlaşıldığından sanık Serhat O.'nun 9 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası alması mütalaa olunur" denildi.