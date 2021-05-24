Yakışıklı oyuncu Aras Bulut İynemli yürüyen küçük ev modasına uydu!

Tüm dünyada yükselişte olan yürüyen küçük evlere ünlü oyuncu Aras Bulut İynemli de kayıtsız kalamadı.
ABD'de 2008 yılında patlak veren mortgage krizi, tüketici alışkanlıklarını kökten değiştirmişti. Ömür boyu ev kredisi ödememek için küçük evlere yatırım yapan halk, böylece "tiny house" akımını başlatmıştı. Çoğu kez tekerlek üzerinde kurulu olan bu küçük evler, pandemiyle birlikte şehirden doğaya kaçmak isteyenler sayesinde dünyada moda oldu!
Hürriyet'in haberine göre; İzmir-Seferihisar'da bir arazi satın alan İynemli, buraya büyük bir villa yaptırmak yerine kendine yürüyen bir ev aldı.