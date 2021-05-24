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Giriş Tarihi: 24.5.2021 16:50

Yakışıklı oyuncu modasına uydu!

Yakışıklı oyuncu Aras Bulut İynemli yürüyen küçük ev modasına uydu!

’de 2008 yılında patlak veren mortgage krizi, tüketici alışkanlıklarını kökten değiştirmişti. Ömür boyu ev kredisi ödememek için küçük evlere yatırım yapan halk, böylece “tiny house” akımını başlatmıştı. Pandeminin etkisi ile de günümüzde oldukça moda olan akımına yakışıklı oyuncu de uydu. 300 bin liralık bir “tiny house” yaptıran oyuncu Aras Bulut İynemli, evini ’da aldığı araziye kondurdu.

Tüm dünyada yükselişte olan yürüyen küçük evlere ünlü oyuncu Aras Bulut İynemli de kayıtsız kalamadı.

ABD'de 2008 yılında patlak veren mortgage krizi, tüketici alışkanlıklarını kökten değiştirmişti. Ömür boyu ev kredisi ödememek için küçük evlere yatırım yapan halk, böylece "tiny house" akımını başlatmıştı. Çoğu kez tekerlek üzerinde kurulu olan bu küçük evler, pandemiyle birlikte şehirden doğaya kaçmak isteyenler sayesinde dünyada moda oldu!

Hürriyet'in haberine göre; İzmir-Seferihisar'da bir arazi satın alan İynemli, buraya büyük bir villa yaptırmak yerine kendine yürüyen bir ev aldı.

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Tekerlekler üzerindeki evini arzu ettiği gibi dekore ettiren ünlü oyuncunun bu merakı için 300 bin lira harcadığı öğrenildi.

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Yakışıklı oyuncu Aras Bulut İynemli yürüyen küçük ev modasına uydu!
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