Yakışıklı oyuncu Aras Bulut İynemli yürüyen küçük ev modasına uydu!

ABD'de 2008 yılında patlak veren mortgage krizi, tüketici alışkanlıklarını kökten değiştirmişti. Ömür boyu ev kredisi ödememek için küçük evlere yatırım yapan halk, böylece "tiny house" akımını başlatmıştı. Çoğu kez tekerlek üzerinde kurulu olan bu küçük evler, pandemiyle birlikte şehirden doğaya kaçmak isteyenler sayesinde dünyada moda oldu!