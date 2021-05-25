Burç yorumu aşırmak suç sayılmadı

Astrologlar Şenay Yangel ile Nuray Sayarı arasında 5 yıldır süren 'çalıntı burç yorumu' davasında karar çıktı. Şenay Yangel'in hem eşi hem de avukatı Yüksel Yangel, Nuray Sayarı'nın, Şenay Yangel'in burç yorumlarını aynen kullandığını, kardeşi Hakan Uman hakkında üç kez yaptıkları şikayetin takipsizlikle sonuçlandığını belirtti.Avukat Yüksel Yangel, Nuray Sayarı'nın Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'ndan ya da Türk Ticaret Kanunu'nun haksız rekabet hükümleri göz önüne alınarak cezalandırılmasını istedi. Mahkemenin belirlediği bilirkişi ise burç yorumlarının eser niteliğinde olmadığını belirtti.Mahkeme eylemin haksız rekabet olduğunu belirterek görevsizlik kararıyla dosyayı Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderdi. Şenay Yangel'in kendi burç yorumlarını Nuray Sayarı'nın intihal ettiği iddiasıyla manevi ve mali haklara tecavüz suçundan açılan davayı karara bağlayan İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Ceza Mahkemesi; burç yorumlarının eser niteliğinde olmadığını ve bahsedilen suçun işlenmediğini belirterek Nuray Sayarı'nın beraatine karar verdi.