Eser Yenenler ailesi için kesenin ağzını açtı! Tatil için tuttukları villaya küçük bir servet ödedi...

Kuzey ve Mete adında iki çocuklarını da yanlarına alan Berfu Yenenler ile Eser Yenenler çifti tatillerini Alaçatı'da geçirecek. Yaz sonuna kadar Alaçatı'da kalacak olan Eser Yenenler ve ailesi tatil için havuzlu villa kiraladı.
Ailesi için hiçbir masraftan kaçınmayan Eser Yenenler tatil için de kesenin ağzını açtı.
37 yaşındaki oyuncunun, ailesiyle birlikte üç ay kalacakları havuzlu villa için 250 bin TL ödediği öğrenildi.
Çocukların dünyaya gelmesi ve devam eden koronavirüs pandemisi nedeniyle iki senedir tatil yapamayan ünlü çift, eylül ayına kadar Alaçatı'da kalacak.
YOLDA KALDILAR
İkili, kiraladıkları villaya taşınmadan önce geçtiğimiz günlerde evi kontrol etmek için günübirlik Alaçatı'ya gitmişti. İstanbul'daki evlerinden çıktıktan beş dakika sonra araçlarının lastiği patlayan ünlü çift, soluğu tamirhanede almıştı.
Berfu Yenenler, Instagram hesabından villanın fotoğrafını paylaşarak, "Eylüle kadar evimiz. Ama 10 gün sonra tamamen taşınacağız" mesajını yazmıştı.
"DICAPRIO'YU BABASI SANDI"
Berfu Yenenler, geçtiğimiz günlerde yine ilginç bir paylaşıma imza atmıştı. Ünlü komedyenin büyük oğlu Kuzey, ABD'li aktör Leonardo DiCaprio'nun fotoğrafını görünce babası sanmıştı.