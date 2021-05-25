‘Kuruluş Osman’ Pakistan’da da reytinglerin zirvesine yerleşti!

Bugüne kadar dünyanın birçok ülkesine satılan ve yayınladığı ülkelerde reytingleri alt üst eden 'Kuruluş Osman', Pakistan'da televizyon ekranlarının en çok izlenen yapımı olmayı başardı. Pakistan'da ülkenin bir numaralı kanalı Geo Entertainment'ta seyirciyle buluşan ve hafta içi her gün yayınlanan 'Kuruluş Osman', reytinglerde tüm rakiplerini geride bırakarak birinci sıraya yerleşti.