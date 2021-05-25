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Giriş Tarihi: 25.5.2021 12:17 Son Güncelleme: 25.5.2021 12:17

’ın yeni tanıtımı yüreklere dokundu! ölecek mi?

Kuruluş Osman’ın yeni tanıtımı yüreklere dokundu! Bamsı Bey ölecek mi?

İkinci sezonunda da seyirciden büyük ilgi gören ve reytinglerin zirvesinden inmeyen ‘’, 26 Mayıs Çarşamba saat 20:00’de heyecan ve aksiyon yüklü yeni bölümüyle ekranında olacak.

Kuruluş Osman'ın 60'ıncı bölümünde; bir yanda Osman Bey ve Malhun Hatun'un düğünü yapılırken, diğer yanda Togay obaya baskın yapmak için plan kuruyor.

Yeni bölümde Osman Bey ile yaptığı anlaşmayı bozmaya karar veren Togay, Domaniç yaylasına göçen Kayı obasına saldırı düzenleyecek. Burada Bamsı Bey'le karşı karşıya gelen Togay, Bamsı Bey'i ağır yaralayacak.

"Şimdi intikam vaktidir" diyerek Togay'ın karşısına dikilen Bamsı Bey, Togay tarafından yaralanırken; fragmanda Togay'ın "Osman'a bir baba acısı daha yaşatayım" sözleri dikkat çekiyor.

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Yapım, proje tasarım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman', atv ekranlarında çarşamba akşamlarına damgasını vurmaya devam edecek.

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Kuruluş Osman’ın yeni tanıtımı yüreklere dokundu! Bamsı Bey ölecek mi?
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