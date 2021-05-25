Ankara oyun havası müziklerinin sevilen ismi Oğuz Yılmaz hayatını kaybetti. Son dakika olarak duyurulan vefat haberinin ardından sanatçının yakınları ve sevenleri yasa boğulurken, ünlü sanatçının hayatına ilişkin ve ölüm nedenini öğrenmek isteyenler Oğuz Yılmaz kimdir, kaç yaşında, ölüm sebebi nedir? sorusuna yanıt aramaya başladı.
Hayatını kaybeden ünlü sanatçı Oğuz Yılmaz'ın hayatı ve diğer tüm biyografik bilgileri şöyle;
Oğuz Yılmaz (d. 25 Ekim 1968, Ankara - 19 Mayıs 2021, İstanbul), Türk şarkıcı-şarkı yazarı.
1968 yılında Ankara'da dünyaya gelmiştir. Müziği küçük yıllardan beri merak sarmıştır. Küçük yaşlarda Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın düzenlediği müzik yarışmalarına girerek müziğe başlamıştır. 1989 yılında "Duydun mu? - Bi Denem" adında, ilk albümünü yayınlamıştır ve yaptığı bu şarkı satış rekorları kırmıştır[kime göre?]. 1991 yılında yaptığı anlaşmayla Kazan Plak'la anlaşma yaparak 10'a yakın albüme imza attı. 1993' te 'Çarşı Çakalı', 1994' te 'Vurgunum Sana', 1995 yılında 'Zilli Dilek', 1996 yılında 'Nazlı'mı Beklerim', 1997 yılında 'Keriman' gibi albümlere imza attı. 1999 yılında 'Usta' albümünü yayınladı.
Bu albümünde yer alan parça 'Bas Bas Paraları Leyla'ya Türkiye'de ve Avrupa'da büyük ilgi gördü. 2003 yılında 'Gördün mü?' albümü ile tekrar müzik marketlerdeki yerini aldı. 'Çekirge ve Gördün mü?' gibi hit şarkılara imza attı[1], Çekirge parçasıyla çocukların büyük beğenisini kazandı. 2004 yılında kendi müzik şirketiyle yoluna devam eden Oğuz Yılmaz 'Yılmazlar Plak Şirketini' kurdu. Oğuz Yılmaz ayrıca kızı Sude'yle 'Uğur Böceğim' şarkısını düet yaptı. Evli ve iki çocuk babası olan Oğuz Yılmaz, 19 Mayıs 2021'de geçirdiği kalp krizi sonucu 52 yaşında öldü.