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Giriş Tarihi: 25.5.2021 07:26 Son Güncelleme: 25.5.2021 07:34

Oyuncu 'a büyük şok! Uyuşturucu davasında flaş karar!

ATAKAN IRMAK ATAKAN IRMAK
Oyuncu Adnan Koç'a büyük şok! Uyuşturucu davasında flaş karar!

2018’DE takibe alınan bir uyuşturucu satıcısı, ’de oyuncu ’a uyuşturucu madde verirken yakalandı. Bu sırada çıkan arbedede altı polis yaralanınca dava açıldı. Sanıklar arasındaki oyuncu, 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkemenin kararını bir üst mahkemeye taşıyan Adnan Koç, kararın yerinde olmadığını ifade ederek bozulmasını talep etti. Ancak 25. Ceza Dairesi, verilen cezanın yerinde olduğuna hükmederek oyuncu Adnan Koç’un talebini reddetti.

Uyuşturucu operasyonu sırasında çıkan arbedede 6 polisin yaralanmasına neden olduğu için 16 yıl 8 ay hapse mahkum edilen oyuncu Adnan Koç, bir üst mahkemeye itiraz başvurusu yaptı. Mahkeme, itiraz talebini reddetti.

Uyuşturucu operasyonu sırasında çıkan arbedede 6 polisin yaralanmasına neden olduğu için 16 yıl 8 ay hapse mahkum edilen Muhteşem Yüzyıl'ın Behram Paşası Adnan Koç, itiraz başvurusu yaptı.

2018'de bir uyuşturucu satıcısı, Koç'a uyuşturucu verirken yakalandı. Bu sırada çıkan arbedede altı polis yaralandı. Sanıklar arasındaki oyuncu polis memurlarına yönelik kasten yaralama, görevini yaptırmamak için direnme, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve kamu görevlisine hakaret suçlarından 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Mahkemenin kararını üst mahkemeye taşıyan oyuncu ve beraberindeki sanıklar, kararın yerinde olmadığını ifade ederek bozulmasını talep etti. Ancak İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 25. Ceza Dairesi, cezanın yerinde olduğuna karar verip talebi reddetti.

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Oyuncu Adnan Koç'a büyük şok! Uyuşturucu davasında flaş karar!
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